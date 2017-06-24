В Омске подростки похитили шесть винтовок и устроили стрельбу
Происшествия  •  24 июня 2017, 15:21, последнее обновление 24 июня 2017, 15:21  •  печать

В Омске подростки похитили шесть винтовок и устроили стрельбу

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Омские правоохранительные органы возбудили уголовное дело - двое подростков 15-ти и 16-ти лет обокрали тир в парке "Зеленый остров".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, в ходе следствия выяснилось, что подростки проникли в тир ночью через крышу. Они взломали сейф, украв из него шесть пневматических винтовок и специальных патронов. Две винтовки они унесли с собой, четыре спрятали неподалеку в гаражах. После этого подростки устроили стрельбу по банкам в районе улицы Северной, случайно выстрелив при этом в окно жилого дома. Хозяин квартиры вызвал полицию. При задержании выяснилось, что один из похитителей уже состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. "В отношении его родителей инспектором составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Сам задержанный также привлечен к административной ответственности за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах. Второй подозреваемый, 15-летний омич, поставлен на учет в ОВД", - пояснили в ведомстве. В полиции также отметили, что четыре винтовки, спрятанные в гаражах, пока не найдены.

 

Теги  •  #винтовка #парк #подросток

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  24 июня 2017, 18:39

То что своровали это конечно преступление, а вот почему так легко можно добраться до оружия, вот вопрос, где же требования по хранению, хоть и пневматика, но оружие же.

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Анатолий Говорун  •  24 июня 2017, 20:14

Для воров нет замков, тем более пневматика и не должна храниться в сейфе. Один уже рецидивист, а второй идет по его стопам. Считаю, что нужно наказывать родителей и как можно строже, пусть смотрят за своими чадами!

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Виктор Вайз  •  24 июня 2017, 16:13

Придурки - покажите им кадры с Донбасса, где из-за стрельбы (не из пневматики, конечно) - полно трупов и разрушенных городов! - может отобьет охоту просто так стрелять...

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Роман Орехов  •  24 июня 2017, 19:34

Да сейчас подростки наигравшись в компьютерные боевики ищут себе аналогичных приключений, все они уже видели, время им нужно занимать делом со стороны родителей, тогда и лазить куда не соулует будет некогда.

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