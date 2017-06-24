В Омске подростки похитили шесть винтовок и устроили стрельбу

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, в ходе следствия выяснилось, что подростки проникли в тир ночью через крышу. Они взломали сейф, украв из него шесть пневматических винтовок и специальных патронов. Две винтовки они унесли с собой, четыре спрятали неподалеку в гаражах. После этого подростки устроили стрельбу по банкам в районе улицы Северной, случайно выстрелив при этом в окно жилого дома. Хозяин квартиры вызвал полицию. При задержании выяснилось, что один из похитителей уже состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. "В отношении его родителей инспектором составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Сам задержанный также привлечен к административной ответственности за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах. Второй подозреваемый, 15-летний омич, поставлен на учет в ОВД", - пояснили в ведомстве. В полиции также отметили, что четыре винтовки, спрятанные в гаражах, пока не найдены.