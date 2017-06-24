В Омске сотрудники МЧС спасли ребенка, чуть не выпавшего с восьмого этажа  

"Ул. Молодова 6, на 8 этаже в окне повис ребенок и чуть не упал. Неизвестно где родители. МЧС пробирались в квартиру через окно", - сообщил автор съемки, выложивший видео на странице паблика "ЧП Омск". В комментариях к ролику сообщается, что ребенок находится между оконными створками. Возраст ребенка неизвестен, как и то, где в тот момент находились его родители.
Все очень быстро и четко сработали. Молодцы и те, кто оперативно вызвал помощь и те, кто приехал на вызов. Чудесное спасение.
Здесь, наверное, нужно сказать спасибо тем людям, которые заметили это и вызвали спасателей.
Даже представить себе эту картину не могу. Бедный малыш, столько натерпелся.