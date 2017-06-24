В Омске сотрудники МЧС спасли ребенка, чуть не выпавшего с восьмого этажа  
Происшествия  •  24 июня 2017, 15:46, последнее обновление 24 июня 2017, 15:53  •  печать

В Омске сотрудники МЧС спасли ребенка, чуть не выпавшего с восьмого этажа  

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В соцсети "ВКонтакте" был выложен видеоролик, в котором сотрудники МЧС с помощью раздвижной лестницы спасают ребенка, по словам очевидцев, повисшего на окне 8-го этажа многоквартирного дома.

"Ул. Молодова 6, на 8 этаже в окне повис ребенок и чуть не упал. Неизвестно где родители. МЧС пробирались в квартиру через окно", - сообщил автор съемки, выложивший видео на странице паблика "ЧП Омск". В комментариях к ролику сообщается, что ребенок находится между оконными створками. Возраст ребенка неизвестен, как и то, где в тот момент находились его родители.

 

 

 

 

 

Теги  •  #видео #окно #ребенок #спасатель

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  24 июня 2017, 19:03

Все очень быстро и четко сработали. Молодцы и те, кто оперативно вызвал помощь и те, кто приехал на вызов. Чудесное спасение.

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Иван Грегин  •  24 июня 2017, 17:11

Здесь, наверное, нужно сказать спасибо тем людям, которые заметили это и вызвали спасателей.

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Юлия Скиба  •  24 июня 2017, 16:32

Даже представить себе эту картину не могу. Бедный малыш, столько натерпелся.

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