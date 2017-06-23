Мошенница забрала у омича десять тысяч рублей, чтобы сделать заговор на удачу

Мошенница предложила омичу сделать заговор на увеличение богатства и удачу, но для этого ей понадобились две 5-тысячные купюры. Получив деньги, злоумышленница скрылась.

Вчера, 22 июня, в полицию обратился 30-летний омич с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что приехал за покупками в торговый комплекс, расположенный на улице 70 лет Октября.

Пока он складывал купленные стройматериалы в автомобиль, к нему подошла незнакомая женщина, которая попросила деньги. Когда омич дал ей мелочь, она предложила сделать ритуал для приумножения богатства и усиления удачи, но для этого ей нужны более крупные купюры.

Получив две 5-тысячные банкноты, незнакомка провела ряд манипуляций, после чего скрылась. Мужчина понял, что его обманули, и пошёл в полицию. Из одежды злоумышленницы омич запомнил длинное платье фиолетового цвета.

Полицейский экипаж заметил схожую по описанию женщину возле продуктового магазина по улице Мельничной. Задержанную доставили в отдел полиции, где её опознал потерпевший. Злоумышленницей оказалась 37-летняя жительница Кировского округа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Омичке грозит до 5 лет лишения свободы. Отметим, похищенные деньги были изъяты и возвращены владельцу.