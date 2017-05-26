Омская мошенница обещала вылечить пенсионерку в обмен на золотые серьги

В отдел МВД России по Москаленскому району пришла 62-летняя пенсионерка с заявлением о хищении у неё золотых украшений стоимостью 20 тыс. руб. Оперативники узнали, что днём к дому пенсионерки пришла незнакомая женщина, которая заметила, что омичка с трудом ходит. Незнакомка предложила вылечить её, проведя магический обряд, для которого необходимы какие-нибудь ценности.

Денег у пенсионерки не оказалось, поэтому она отдала "целительнице" золотые серьги, которые та пообещала вернуть через 9 дней. Родственники, узнавшие о том, что женщина отдала оставшиеся на память от матери украшения, убедили её обратиться в полицию.

В итоге оперативники узнали, что схожая по приметам женщина подходила ещё к нескольким домам и предлагала купить у неё вещи. Дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая за мошенничество 68-летняя жительница Исилькуля.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Похищенные украшения изъяты и возвращены пенсионерке, а мошенница отпущена под подписку о невыезде.