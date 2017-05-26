Омская мошенница обещала вылечить пенсионерку в обмен на золотые серьги
Происшествия  •  26 мая 2017, 15:44, последнее обновление 26 мая 2017, 16:11  •  печать

Омская мошенница обещала вылечить пенсионерку в обмен на золотые серьги

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В Омской области мошенница предложила провести магический обряд, который бы вылечил пенсионерку. Доверчивая женщина отдала злоумышленнице золотые серьги. Подозреваемую задержали.

В отдел МВД России по Москаленскому району пришла 62-летняя пенсионерка с заявлением о хищении у неё золотых украшений стоимостью 20 тыс. руб. Оперативники узнали, что днём к дому пенсионерки пришла незнакомая женщина, которая заметила, что омичка с трудом ходит. Незнакомка предложила вылечить её, проведя магический обряд, для которого необходимы какие-нибудь ценности.

Денег у пенсионерки не оказалось, поэтому она отдала "целительнице" золотые серьги, которые та пообещала вернуть через 9 дней. Родственники, узнавшие о том, что женщина отдала оставшиеся на память от матери украшения, убедили её обратиться в полицию.

В итоге оперативники узнали, что схожая по приметам женщина подходила ещё к нескольким домам и предлагала купить у неё вещи. Дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая за мошенничество 68-летняя жительница Исилькуля.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Похищенные украшения изъяты и возвращены пенсионерке, а мошенница отпущена под подписку о невыезде.

Теги  •  #золото #мошенничество #пенсионерка #полиция

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