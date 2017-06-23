Пьяный омич убил дальнобойщика одним ударом в челюсть

Вчера, 22 июня, около 3 часов ночи на автостоянке у придорожного кафе, расположенного на 437 км трассы Тюмень - Омск врачи скорой помощи и полицейские обнаружили тело 52-летнего жителя Калужской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ.
В результате было установлено, что к преступлению причастен 22-лений житель деревни Чумановка Крутинского района Омской области. Мужчина был пьян, когда увидел в кафе трёх водителей грузовых автомобилей.
Он вызвал старшего из дальнобойщиков на улицу поговорить, где в окружении своих друзей один раз сильно ударил мужчину в скулу. Из-за этого потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой в последствие скончался на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование продолжается.
Под градусом кто угодно может не понравиться. Таким личностям просто выпивать нельзя, тогда и проблем никаких не будет.