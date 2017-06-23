Пьяный омич убил дальнобойщика одним ударом в челюсть
Происшествия  •  23 июня 2017, 13:08, последнее обновление 23 июня 2017, 14:17  •  печать

Пьяный омич убил дальнобойщика одним ударом в челюсть

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Пьяный житель Омской области без видимых причин невзлюбил дальнобойщиков из Калужской области, поэтому ударил одного из них. Удар оказался настолько сильным, что водитель большегруза скончался на месте.

Вчера, 22 июня, около 3 часов ночи на автостоянке у придорожного кафе, расположенного на 437 км трассы Тюмень - Омск врачи скорой помощи и полицейские обнаружили тело 52-летнего жителя Калужской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ.

В результате было установлено, что к преступлению причастен 22-лений житель деревни Чумановка Крутинского района Омской области. Мужчина был пьян, когда увидел в кафе трёх водителей грузовых автомобилей.

Он вызвал старшего из дальнобойщиков на улицу поговорить, где в окружении своих друзей один раз сильно ударил мужчину в скулу. Из-за этого потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой в последствие скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Теги  •  #следственный комитет #трасса #уголовное дело #черепно-мозговая травма

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Комментарии
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Влад Никитин  •  23 июня 2017, 13:39

Под градусом кто угодно может не понравиться. Таким личностям просто выпивать нельзя, тогда и проблем никаких не будет.

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