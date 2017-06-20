Омич до смерти избил прохожего за просьбу закурить

17 июня около часа ночи врачи скорой помощи обнаружили тело 53-летнего мужчины возле дома, расположенного на Космическом проспекте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ.
По версии следствия, потерпевший шёл по улице, когда попросил у прохожего закурить. Однако незнакомцу показалось, что омич сделал это недостаточно вежливо, поэтому он избил потерпевшего.
Через некоторое время 25-летний подозреваемый понял, что перестарался и вызвал скорую. Однако спасти жизнь мужчине не удалось, он скончался прямо на месте от аспирации крови.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Ранее судимый за кражи и грабежи подозреваемый задержан. Расследование продолжается.
Как-то всё мутно получается: ответственный рецидивист (таки вызвал скорую) забил до смерти прохожего, но, что удивительно, не скрылся с места преступления. Очень попахивает тем, что он берёт на себя чью-то вину. Надеюсь, следственный комитет скурпулёзно разберётся в ситуации.
Это вряд ли. Просто он судимый за кражи, потому и не понял сразу, что натворил.
Обычно бывает наоборот - избивают за отказ поделиться сигаретами. Хоть бы на возраст сделал скидку, потерпевший ведь ему в отцы годится.