Омич до смерти избил прохожего за просьбу закурить
Происшествия  •  20 июня 2017, 11:49, последнее обновление 20 июня 2017, 11:52  •  печать

Омич до смерти избил прохожего за просьбу закурить

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В Омске рецидивист напал на мужчину, который якобы невежливо попросил у него закурить.

17 июня около часа ночи врачи скорой помощи обнаружили тело 53-летнего мужчины возле дома, расположенного на Космическом проспекте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, потерпевший шёл по улице, когда попросил у прохожего закурить. Однако незнакомцу показалось, что омич сделал это недостаточно вежливо, поэтому он избил потерпевшего.

Через некоторое время 25-летний подозреваемый понял, что перестарался и вызвал скорую. Однако спасти жизнь мужчине не удалось, он скончался прямо на месте от аспирации крови.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Ранее судимый за кражи и грабежи подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Теги  •  #сигареты #скорая помощь #следственный комитет #уголовное дело

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  20 июня 2017, 12:40

Как-то всё мутно получается: ответственный рецидивист (таки вызвал скорую) забил до смерти прохожего, но, что удивительно, не скрылся с места преступления. Очень попахивает тем, что он берёт на себя чью-то вину. Надеюсь, следственный комитет скурпулёзно разберётся в ситуации.

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Влад Никитин  •  20 июня 2017, 13:12

Это вряд ли. Просто он судимый за кражи, потому и не понял сразу, что натворил.

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Виктор Монин  •  20 июня 2017, 12:08

Обычно бывает наоборот - избивают за отказ поделиться сигаретами. Хоть бы на возраст сделал скидку, потерпевший ведь ему в отцы годится.

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