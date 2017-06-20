Омич до смерти избил прохожего за просьбу закурить

В Омске рецидивист напал на мужчину, который якобы невежливо попросил у него закурить.

17 июня около часа ночи врачи скорой помощи обнаружили тело 53-летнего мужчины возле дома, расположенного на Космическом проспекте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, потерпевший шёл по улице, когда попросил у прохожего закурить. Однако незнакомцу показалось, что омич сделал это недостаточно вежливо, поэтому он избил потерпевшего.

Через некоторое время 25-летний подозреваемый понял, что перестарался и вызвал скорую. Однако спасти жизнь мужчине не удалось, он скончался прямо на месте от аспирации крови.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Ранее судимый за кражи и грабежи подозреваемый задержан. Расследование продолжается.