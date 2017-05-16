В Омске администратор автомойки получила сотрясение мозга от удара навесным замком

В Омске рецидивист поругавшись с администратором автомойки, бросил ей в лицо навесной замок. В результате женщина получила сотрясение мозга.

Вчера, 15 мая, около 19:30 сотрудники Росгвардии получили сигнал с тревожной сигнализации из автомойки, расположенной на улице 2-я Солнечная. Прибывшие на место силовики обнаружили в помещении молодую женщину с ранами и ссадинами на лице.

Вызвав скорую помощь, они стали перебинтовывать пострадавшую и расспрашивать о произошедшем. Омичка рассказала, что неизвестный мужчина зашёл в помещение автомойки с претензиями о бегающих рядом с мойкой непривязанных собаках. Женщина ответила, что это животные, которые никак не относятся к заведению, после чего взбешённый мужчина схватил лежащий на столе навесной замок и швырнул его в лицо женщине, после чего скрылся.

Передав пострадавшую врачам, силовики начали разыскивать злоумышленника. Спустя некоторое время его удалось задержать на территории одного из гаражно-строительных кооперативов. Омич подтвердил свою причастность к происшествию на автомойке.

Оказалось, что задержанный ранее был неоднократно судим за нанесение побоев и умышленное причинение вреда здоровью. По данным врачей, администратор мойки получила сотрясение мозга, открытый перелом костей носа и ушибленную рану лобной области. Полицейские проводят проверку.