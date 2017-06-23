В Омской области вода покинула Тарский район
Происшествия  •  23 июня 2017, 08:38, последнее обновление 23 июня 2017, 09:25  •  печать

В Омской области вода покинула Тарский район

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Половодье отступило с территории Тарского района.

Уровень воды в реке Иртыш в Тарском районе снизился на 8 сантиметров до отметки 514 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. В ближайшие сутки уровень воды может снизиться ещё на 4-8 сантиметров. Подтопленных домов и приусадебных участков нет.

В Усть-Ишимском районе уровень воды составляет 788 сантиметров. В ближайшие сутки возможно понижение на 3 сантиметра. Подтоплено 29 приусадебных участков. Нарушено автотранспортное сообщение с 6 населёнными пунктами: Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.

Теги  •  #паводок #Тарский район

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