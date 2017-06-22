В Омске дочь чиновника отправили в колонию за мошенничество
Происшествия  •  22 июня 2017, 12:18  •  печать

В Омске дочь чиновника отправили в колонию за мошенничество

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Суд вынес обвинительный приговор дочери главы Азовского сельского поселения Валентине Тимошенко за хищение у омичей более 5 млн руб.

Кировский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней Валентины Тимошенко, являющейся дочерью главы Азовского сельского поселения. Она признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Суд установил, что с сентября по декабрь 2013 года Тимошенко обманула 11 жителей посёлка, воспользовавшись их доверием. Под предлогом развития бизнеса она попросила их оформить кредит на своё имя на максимальные суммы в разных банках города, а полученные деньги передать ей.

Омичи оформили кредиты и передали ей более 5 млн руб. Полученные от них денежные средства Тимошенко потратила на личные нужды.

Свою вину в совершении преступлений подсудимая не признала, ущерб не возместила. Кировский районный суд Омска назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших также были удовлетворены.

Теги  •  #кредит #мошенница #суд #уголовное дело

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