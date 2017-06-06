Омичей предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками Минфина

В Омске мошенники представляются работникам министерства финансов России, чтобы обманывать пенсионеров. Омичей просят не верить малознакомым людям, сообщающим о различных компенсациях, выплатах по лотереям или выигрышах, о попавших в беду родственниках.

УМВД России по Омской области и министерство финансов Омской области предупреждает омичей о попытках мошенничества со стороны неизвестных людей, которые представляются сотрудниками Минфина России. На прошлой неделе в полицию поступила информация о том, что мошенники пытались похитить у пожилой омички 50 тыс. руб. под предлогом получения компенсации, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Оказалось, что пенсионерке на городской телефон позвонил незнакомец, который представился работником министерства финансов России. Мужчина сообщил, что омичке положена компенсационная выплата по советским сберегательным вкладам в размере около 500 тыс. руб. Однако для получения выплаты якобы нужно оплатить обработку перевода в рассчётно-кассовое управление в размере 50 тыс. руб.

Пенсионерка засомневалась и решила прийти на приём к звонившему, чтобы тот ей объяснил всё подробнее. Но мужчина начал отказываться от встречи и настаивать на переводе денег. После этого омичка поняла, что столкнулась с мошенниками и положила трубку.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко, реальные сотрудники Минфина России не звонят на телефоны омичей, чтобы рассказать о каких-то программах. Всю информацию можно посмотреть на портале ведомства.

- Если вас в обмен на получение компенсации просят заплатить деньги - это прямой сигнал, указывающий на действия мошенников. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в полицию, - подчеркнул Чеченко.

Омичей просят не верить информации о компенсациях, выплатах по лотереям или выигрышах, а также о попавших в беду родственниках, если об этом сообщают неизвестные или малознакомые люди.