Полицейские арестовали иностранца, обманувшего три омских компании на полтора миллиона рублей

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего иностранного гражданина, который обманом завладел товарами трёх компаний. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следственное управление УМВД России по городу Омску завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего иностранца. Он обвиняется в завладении обманным путём товаров трёх омских компаний.

Потерпевшие обратились в полицию с заявлениями о том, что мужчина, выступив представителем торговой фирмы, заключил договор на поставку хозяйственных и канцелярских товаров, однако после получения заказа не заплатил за него. Расследование показало, что мужчина не имел никакого отношения к фирме: он нашёл её реквизиты в интернете.

После совершения преступлений он скрылся от органов следствия, из-за чего был объявлен в федеральный розыск. Оперативники задержали его по ориентировке в аэропорту Новосибирска, куда он прибыл на рейсе из приграничного государства - там злоумышленник сбывал похищенный товар. По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, общий материальный ущерб превысил 1 млн 500 тыс. руб.

Отметим, что у злоумышленника нет российского гражданства и регистрации на территории Омской области, поэтому суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело передано в суд. За мошенничество в особо крупном размере иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы.