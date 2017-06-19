Полицейские арестовали иностранца, обманувшего три омских компании на полтора миллиона рублей
Происшествия  •  19 июня 2017, 17:47, последнее обновление 19 июня 2017, 17:48  •  печать

Полицейские арестовали иностранца, обманувшего три омских компании на полтора миллиона рублей

Автор:

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего иностранного гражданина, который обманом завладел товарами трёх компаний. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следственное управление УМВД России по городу Омску завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего иностранца. Он обвиняется в завладении обманным путём товаров трёх омских компаний.

Потерпевшие обратились в полицию с заявлениями о том, что мужчина, выступив представителем торговой фирмы, заключил договор на поставку хозяйственных и канцелярских товаров, однако после получения заказа не заплатил за него. Расследование показало, что мужчина не имел никакого отношения к фирме: он нашёл её реквизиты в интернете.

После совершения преступлений он скрылся от органов следствия, из-за чего был объявлен в федеральный розыск. Оперативники задержали его по ориентировке в аэропорту Новосибирска, куда он прибыл на рейсе из приграничного государства - там злоумышленник сбывал похищенный товар. По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, общий материальный ущерб превысил 1 млн 500 тыс. руб.

Отметим, что у злоумышленника нет российского гражданства и регистрации на территории Омской области, поэтому суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело передано в суд. За мошенничество в особо крупном размере иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги  •  #арест #иностранец #мошенничество

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Роман Орехов  •  19 июня 2017, 19:35

Своих мошенников хватает, ещё и иностранцы туда же, что то не похожи мы на доверчивых людей, но раз попадаемся, наверное это так, через границу в противном случае не поехали бы такие проходимцы

Ответить
Последние новости
В центре Омска задержали "бесправного" пьяного байкера  •  вчера, 20:51
Омичи чаще других сибиряков покидают родной город  •  вчера, 19:53
Омичи договорились с монголами о сотрудничестве  •  вчера, 17:58
Омский Минстрой потратит на знаки, светофоры и разметку 82 млн рублей  •  вчера, 17:22  •   1
Новый светофор заработал на проспекте Мира  •  вчера, 17:11
В омском парке опровергли информацию о массовой гибели рыб  •  вчера, 16:40
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400