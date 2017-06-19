Омич, убивший сожительницу и ранивший её дочь, отправился в колонию на 11 лет

Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя Аняса Хайбулина. Он признан виновным по части 1 ст. 105 УК РФ и пункту "з" части 2 ст. 111 УК РФ, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.
Суд установил, что 12 января 2017 года в селе Большие Туралы Тарского района Омской области Хайбулин выпивал вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес омичке более 10 ударов в грудь кухонным ножом. Потерпевшая скончалась на месте.
Также злоумышленник напал на дочь сожительницы, которая стала свидетельницей преступления. Хайбулин толкнул её на пол и ударил ножом в спину. Отметим, что свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал: мужчина утверждал, что всё совершила дочь сожительницы.
Тарский городской суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Слишком мягкий приговор для умышленного убийства. Тем более, что никаких смягчающих обстоятельств здесь не просматривается...
Если учесть, что по сути было еще покушение на убийство дочери потерпевшей, то да, слишком маленький срок присудили.