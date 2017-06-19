Омич, убивший сожительницу и ранивший её дочь, отправился в колонию на 11 лет

Суд вынес приговор в отношении 45-летнего Аняса Хайбулина, который во время пьяной ссоры убил свою сожительницу, а после ранил ножом её дочь, которая стала свидетельницей преступления. Обвиняемый осуждён на 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя Аняса Хайбулина. Он признан виновным по части 1 ст. 105 УК РФ и пункту "з" части 2 ст. 111 УК РФ, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Суд установил, что 12 января 2017 года в селе Большие Туралы Тарского района Омской области Хайбулин выпивал вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес омичке более 10 ударов в грудь кухонным ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Также злоумышленник напал на дочь сожительницы, которая стала свидетельницей преступления. Хайбулин толкнул её на пол и ударил ножом в спину. Отметим, что свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал: мужчина утверждал, что всё совершила дочь сожительницы.

Тарский городской суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.