Омич, убивший сожительницу и ранивший её дочь, отправился в колонию на 11 лет
Происшествия  •  19 июня 2017, 11:20, последнее обновление 19 июня 2017, 11:20  •  печать

Омич, убивший сожительницу и ранивший её дочь, отправился в колонию на 11 лет

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Суд вынес приговор в отношении 45-летнего Аняса Хайбулина, который во время пьяной ссоры убил свою сожительницу, а после ранил ножом её дочь, которая стала свидетельницей преступления. Обвиняемый осуждён на 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя Аняса Хайбулина. Он признан виновным по части 1 ст. 105 УК РФ и пункту "з" части 2 ст. 111 УК РФ, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Суд установил, что 12 января 2017 года в селе Большие Туралы Тарского района Омской области Хайбулин выпивал вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес омичке более 10 ударов в грудь кухонным ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Также злоумышленник напал на дочь сожительницы, которая стала свидетельницей преступления. Хайбулин толкнул её на пол и ударил ножом в спину. Отметим, что свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал: мужчина утверждал, что всё совершила дочь сожительницы.

Тарский городской суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Теги  •  #исправительная колония #нож #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Игорь Х  •  19 июня 2017, 11:40

Слишком мягкий приговор для умышленного убийства. Тем более, что никаких смягчающих обстоятельств здесь не просматривается...

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Влад Никитин  •  19 июня 2017, 12:47

Если учесть, что по сути было еще покушение на убийство дочери потерпевшей, то да, слишком маленький срок присудили.

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