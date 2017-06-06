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Омичка убила сожителя ножом, а потом забыла об этом
Происшествия  •   6 июня 2017, 17:22  •  печать

Омичка убила сожителя ножом, а потом забыла об этом

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Жительница Омской области ударила ножом своего любимого, однако забыла об этом. Через несколько часов она побежала к соседям с просьбой помочь найти пропавшего.

Вчера, 5 июня, около 16:30 в деревне Гриневичи Тарского района было найдено тело 30-летнего мужчины, сообщает Ом1. Погибшего нашли в бане односельчане, после того как его нетрезвая сожительница подняла панику: она пришла к соседям с криком и просьбами о помощи.

Омичка потеряла своего сожителя, а когда нашла, он был мёртв. Результаты вскрытия показали, что мужчина скончался из-за колото-резаной раны грудной клетки с повреждением лёгкого.

Оказалось, что погибший вместе с сожительницей устроили застолье, во время которого поссорились. Женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Однако после она забыла о произошедшем из-за сильного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". Отметим, что 10 лет назад омичка уже была судима за подобное преступление. Тогда она ударила ножом своего квартиранта, но тот выжил, а женщина отделалась условным сроком.

Теги  •  #нож #сожитель #убийство #уголовное дело

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