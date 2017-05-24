Омского строителя Полукарова отправили в колонию за падение башенного крана

Руководители и сотрудники ГК "Жилстрой Джаст Фит Лайф" признаны виновными в падении крана на улице Жукова. Наказание они будут отбывать в колонии-поселении.

Приговор оглашён сегодня, 24 мая, в Куйбышевском районном суде. Трагедия произошла 26 октября 2015 года. На проезжую часть по улице Жукова упал башенный кран, находившийся на территории строящегося компанией "Жилстрой" отеля. Механизм смял автомобили Toyota RAV4 и "Газель-Соболь", погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Обвиняемых по делу были четверо: учредитель ООО "Группа компаний Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров, директор фирмы Константин Семёнов, начальник строительного участка Сергей Маслёнкин и крановщик Фёдор Елькин.

- Были собраны доказательства виновности всех указанных лиц. Следствие считает, что все лица причастны к преступлению и должны отвечать за свои преступные действия. Машинист Елькин допустил опрокидывание крана, которым управлял. Начальник участка Маслёнкин, который должен был отстранить машиниста и вообще не проводить работу, не выполнил свои должностные обязанности. Руководители предприятия Семёнов и Полукаров, которые должны обеспечивать надлежащее техническое состояние и осуществлять контроль за работами, не осуществляли свои обязанности, - прокомментировал следователь Виктор Болибрук.

Свою вину на суде признал только Елькин. Остальные подсудимые перекладывали ответственность за произошедшее на других людей. Полукаров заявил, что расследование проводилось необъективно и скоротечно в силу широкого общественного резонанса.

Оглашение приговора началось утром и закончилось только к концу рабочего дня. Судья Ирина Носик признала виновными всех четверых обвиняемых и приговорила их к различным срокам. Виктор Полукаров приговорён к четырём годам лишения свободы, Семёнов и Маслёнкин к трём с половиной годам. Крановщик Фёдор Елькин получил два года. Кроме того, ему назначено 320 часов обязательных работ. Все обвиняемые наказание будут отбывать в колонии-поселении.