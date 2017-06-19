На севере Омской области паводок начал отступать

Уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишимском районе упал до отметки 797 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. За сутки вода отступила на 1 сантиметр. В ближайшее время ожидается дальнейшее падение уровня воды на 2 сантиметра. В муниципальном районе подтопленными остаётся 31 приусадебный участок. Нарушено автотранспортное сообщение с 6 населёнными пунктами - Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.
В Тарском районе вода за сутки отступила сразу на 5 сантиметров. В ближайшие сутки ожидается падение уровня воды на 2-5 сантиметра. В Таре под водой остаются 7 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет.
Дожди за последнюю неделю малость стихли, однако прогнозы синоптиков неутешительны, ну будем надеяться на лучшее.
Вода отступает, но очень медленно. Таким темпами людям еще долго придется ждать, когда все придет в норму.