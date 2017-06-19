На севере Омской области паводок начал отступать
Происшествия  •  19 июня 2017, 08:04, последнее обновление 19 июня 2017, 09:58  •  печать

На севере Омской области паводок начал отступать

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В регионе остаются подтопленными 38 приусадебных участков.

Уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишимском районе упал до отметки 797 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. За сутки вода отступила на 1 сантиметр. В ближайшее время ожидается дальнейшее падение уровня воды на 2 сантиметра. В муниципальном районе подтопленными остаётся 31 приусадебный участок. Нарушено автотранспортное сообщение с 6 населёнными пунктами -  Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.  

В Тарском районе вода за сутки отступила сразу на 5 сантиметров. В ближайшие сутки ожидается падение уровня воды на 2-5 сантиметра. В Таре под водой остаются 7 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет.

Теги  •  #МЧС #паводок

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Комментарии
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Макс Павлов  •  19 июня 2017, 11:10

Дожди за последнюю неделю малость стихли, однако прогнозы синоптиков неутешительны, ну будем надеяться на лучшее.

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Евгений Ронин  •  19 июня 2017, 10:33

Вода отступает, но очень медленно. Таким темпами людям еще долго придется ждать, когда все придет в норму.

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