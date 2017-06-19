На севере Омской области паводок начал отступать

Уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишимском районе упал до отметки 797 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. За сутки вода отступила на 1 сантиметр. В ближайшее время ожидается дальнейшее падение уровня воды на 2 сантиметра. В муниципальном районе подтопленными остаётся 31 приусадебный участок. Нарушено автотранспортное сообщение с 6 населёнными пунктами - Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.

В Тарском районе вода за сутки отступила сразу на 5 сантиметров. В ближайшие сутки ожидается падение уровня воды на 2-5 сантиметра. В Таре под водой остаются 7 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет.