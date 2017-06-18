Омский таксист украл 20 тыс. рублей с банковской карты пассажира

27-летний омич провёл ночь в развлекательном заведении, а утром вызвал такси, чтобы добраться домой. По дороге мужчина вспомнил, что ему нужно снять деньги и попросил таксиста остановиться у банкомата. Он предпринял несколько попыток снять наличность, но из этого ничего не вышло, и тогда «на помощь» пришёл таксист.
- Пассажир сообщил водителю пин-код банковской карты. Последний воспользовался полученной информацией и снял со счета 20 000 рублей. Положив похищенные деньги в карман, он сказал пассажиру, что банкомат не работает, и отвёз его домой, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.
Подозреваемого удалось задержать по месту работы. В ходе беседы с полицейскими мужчина признался в совершённом преступлении. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Незнаю в каком состоянии был пассажир, если отдал он свою карту водителю с пинкодом.
Скорее всего пассажир был весьма пьяным, раз так доверился совершенно незнакомому таксисту.
Бывают и такие таксисты, которые с радостью воспользуются моментом или присвоят забытые в машине вещи. Такова жизнь современного общества.
Доверчивый какой пассажир попался. Излишне открытым людям вообще не стоит пить.
Видимо, он выпил больше нормы, а таксист нечестный попался. Хорошо еще, что провала в памяти не было.