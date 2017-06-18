Омский таксист украл 20 тыс. рублей с банковской карты пассажира

27-летний омич провёл ночь в развлекательном заведении, а утром вызвал такси, чтобы добраться домой. По дороге мужчина вспомнил, что ему нужно снять деньги и попросил таксиста остановиться у банкомата. Он предпринял несколько попыток снять наличность, но из этого ничего не вышло, и тогда «на помощь» пришёл таксист.

- Пассажир сообщил водителю пин-код банковской карты. Последний воспользовался полученной информацией и снял со счета 20 000 рублей. Положив похищенные деньги в карман, он сказал пассажиру, что банкомат не работает, и отвёз его домой, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Подозреваемого удалось задержать по месту работы. В ходе беседы с полицейскими мужчина признался в совершённом преступлении. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.