Омский таксист украл 20 тыс. рублей с банковской карты пассажира
Происшествия  •  18 июня 2017, 13:22, последнее обновление 18 июня 2017, 13:25  •  печать

Омский таксист украл 20 тыс. рублей с банковской карты пассажира

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Омич попросил у таксиста помощи и лишился крупной суммы денег. 

27-летний омич провёл ночь в развлекательном заведении, а утром вызвал такси, чтобы добраться домой. По дороге мужчина вспомнил, что ему нужно снять деньги и попросил таксиста остановиться у банкомата. Он предпринял несколько попыток снять наличность, но из этого ничего не вышло, и тогда «на помощь» пришёл таксист.

- Пассажир сообщил водителю пин-код банковской карты. Последний воспользовался полученной информацией и снял со счета 20 000 рублей. Положив похищенные деньги в карман, он сказал пассажиру, что банкомат не работает, и отвёз его домой, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Подозреваемого удалось задержать по месту работы. В ходе беседы с полицейскими мужчина признался в совершённом преступлении. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Теги  •  #кража #полиция #таксист

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Комментарии
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Наталья Нестерова  •  18 июня 2017, 15:32

Незнаю в каком состоянии был пассажир, если отдал он свою карту водителю с пинкодом.

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Влад Парака  •  18 июня 2017, 15:04

Скорее всего пассажир был весьма пьяным, раз так доверился совершенно незнакомому таксисту.

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Алёна Ярошевич  •  18 июня 2017, 14:38

Бывают и такие таксисты, которые с радостью воспользуются моментом или присвоят забытые в машине вещи. Такова жизнь современного общества.

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Анна Орлова  •  18 июня 2017, 14:00

Доверчивый какой пассажир попался. Излишне открытым людям вообще не стоит пить.

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Иван Грегин  •  18 июня 2017, 14:19

Видимо, он выпил больше нормы, а таксист нечестный попался. Хорошо еще, что провала в памяти не было.

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