На севере Омской области ожидают падения уровня воды
Происшествия  •  16 июня 2017, 08:05, последнее обновление 16 июня 2017, 09:34  •  печать

На севере Омской области ожидают падения уровня воды

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В регионе остаются подтопленными 68 приусадебных участков.

В Усть-Ишимском районе вода в Иртыше осталась на прежнем уровне - 800 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. В ближайшие сутки возможно понижение уровня воды на 2 сантиметра. Подтопленными остаются 39 приусадебных участков. Нарушено автотранспортное сообщение с 8 населёнными пунктами: Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.

В Таре уровень воды в Иртыше упал на 3 сантиметра. В ближайшие сутки уровень воды может снизиться на 2-5 сантиметров. Увеличение количества подтопленных участков не прогнозируется. В Тарском районе подтоплено 29 приусадебных участков.

Теги  •  #МЧС #паводок

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Комментарии
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Виктор Монин  •  16 июня 2017, 10:06

Уровень воды падает, но не так быстро, как всем хотелось бы. Властям нужно думать, как решить этот вопрос раз и навсегда.

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