На севере Омской области ожидают падения уровня воды

В Усть-Ишимском районе вода в Иртыше осталась на прежнем уровне - 800 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. В ближайшие сутки возможно понижение уровня воды на 2 сантиметра. Подтопленными остаются 39 приусадебных участков. Нарушено автотранспортное сообщение с 8 населёнными пунктами: Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.

В Таре уровень воды в Иртыше упал на 3 сантиметра. В ближайшие сутки уровень воды может снизиться на 2-5 сантиметров. Увеличение количества подтопленных участков не прогнозируется. В Тарском районе подтоплено 29 приусадебных участков.