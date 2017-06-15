Соцсети: Поезд сбил мужчину на железнодорожном переезде в Омске
Происшествия  •  15 июня 2017, 21:00, последнее обновление 15 июня 2017, 21:07  •  печать

Соцсети: Поезд сбил мужчину на железнодорожном переезде в Омске

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Омичи сообщили о смертельном происшествии на железнодорожных путях. 

Сегодня, 15 июня, вечером в группе "ЧП Омск" социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о молодом человеке, которого на улице 3-й Транспортной сбил поезд. Очевидцы сообщают, что в результате происшествия пострадавший скончался на месте. По их словам, голова мужчины оказалась полностью отделена от тела. Другие подробности пока неизвестны.

Стоит отметить, что в социальных сетях уже появилось видео с места трагедии. Его авторы намеренно "размыли" видеоряд, чтобы уберечь пользователей от жуткой картины.

Теги  •  #гибель #ДТП #поезд

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