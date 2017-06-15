Омичи обокрали садоводов, забыв документы на месте происшествия
Происшествия  •  15 июня 2017, 16:32, последнее обновление 15 июня 2017, 16:36  •  печать

Омичи обокрали садоводов, забыв документы на месте происшествия

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В Омске арестовали двух злоумышленников, которые совершили несколько краж из садоводческих товариществ.

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум омичам 25 и 30 лет. Они обвиняются в нескольких кражах из садоводческих товариществ.

Полицейские выяснили, что мужчины проникали в помещения через окна. Из четырёх дачных домиков они украли еду, электроинструменты, газовую переносную плиту и баллон. Материальный ущерб составил более 15 тыс. руб.

Установить личности злоумышленников помогли документы, оставленные одним из них на месте преступления. Их владелец оказался ранее судимым за имущественные преступления. Подозреваемых задержали на улице Учебной.

К тому моменту они уже успели продать похищенное. В настоящее время розыск имущества продолжается. Теперь омичам грозит до шести лет лишения свободы за кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище.

Теги  •  #документы #кража #СНТ

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