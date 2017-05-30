В Омской области рецидивист с другом украл из школы телевизор

Два жителя Омской области пробрались в школу и выкрали телевизор стоимостью 6 тыс. руб. Полицейские изъяли и вернули похищенное.

В дежурную часть УМВД России по Тарскому району пришла директор школы, расположенной в селе Ложниково. Женщина рассказала, что из подсобного помещения учебного заведения пропал телевизор стоимостью 6 тыс. руб.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личности подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 34-летний местные жители. Один из подозреваемых уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Похищенный телевизор изъят и возвращён обратно в школу. Возбуждено уголовное дело.