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В Омской области рецидивист с другом украл из школы телевизор
Происшествия  •  30 мая 2017, 11:24  •  печать

В Омской области рецидивист с другом украл из школы телевизор

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Два жителя Омской области пробрались в школу и выкрали телевизор стоимостью 6 тыс. руб. Полицейские изъяли и вернули похищенное.

В дежурную часть УМВД России по Тарскому району пришла директор школы, расположенной в селе Ложниково. Женщина рассказала, что из подсобного помещения учебного заведения пропал телевизор стоимостью 6 тыс. руб.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личности подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 34-летний местные жители. Один из подозреваемых уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Похищенный телевизор изъят и возвращён обратно в школу. Возбуждено уголовное дело.

Теги  •  #кража #телевизор #школа

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  30 мая 2017, 11:34

Что-то мелко рецидивисты плавают. Это местные школьники, наверное, уперли телевизор.

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