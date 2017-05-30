В Омской области рецидивист с другом украл из школы телевизор

В дежурную часть УМВД России по Тарскому району пришла директор школы, расположенной в селе Ложниково. Женщина рассказала, что из подсобного помещения учебного заведения пропал телевизор стоимостью 6 тыс. руб.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личности подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 34-летний местные жители. Один из подозреваемых уже был ранее судим за аналогичное преступление.
Похищенный телевизор изъят и возвращён обратно в школу. Возбуждено уголовное дело.
Что-то мелко рецидивисты плавают. Это местные школьники, наверное, уперли телевизор.