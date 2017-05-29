Омич украл у знакомого колёса из гаража

В полицию пришёл омич с заявлением о пропаже имущества из гаража. Сумма причинённого ущерба составила 127 тыс. руб. Полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в гараж через входную дверь, сорвав с петель дверной замок.

Сотрудники уголовного розыска опросили владельцев соседних гаражей, осмотрели территорию и проверили пункты приёма металла. В результате удалось установить личности двух подозреваемых. Их задержали у себя дома и доставили в полицию.

По версии следствия, один из омичей оказался знакомым потерпевшего. Раньше он неоднократно бывал в гаражном боксе, поэтому знал, что владелец хранит в нём имущество. Подозреваемый вместе с приятелем решил их украсть. Комплект из четырёх колёс злоумышленники продали через интернет за 3 тыс. руб. оставшиеся три колеса выбросили, а похищенную деталь от станка сдали в пункт приёма цветного металла за 8 тыс. руб.

Аналогичное преступление было совершено в Кировском округе на улице Лесоперевалка. 43-летний ранее судимый знакомый похитил у владельца гаража набор инструментов и зарядное устройство на сумму 7,5 тыс. руб. Инструменты он продал, а зарядным расплатился с водителем, который вёз его с места преступления.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.