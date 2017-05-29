Омич украл у знакомого колёса из гаража
Происшествия  •  29 мая 2017, 16:11, последнее обновление 29 мая 2017, 16:15  •  печать

Омич украл у знакомого колёса из гаража

Автор:

Полицейские задержали злоумышленников, которые совершили кражу из гаражного бокса.

В полицию пришёл омич с заявлением о пропаже имущества из гаража. Сумма причинённого ущерба составила 127 тыс. руб. Полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в гараж через входную дверь, сорвав с петель дверной замок.

Сотрудники уголовного розыска опросили владельцев соседних гаражей, осмотрели территорию и проверили пункты приёма металла. В результате удалось установить личности двух подозреваемых. Их задержали у себя дома и доставили в полицию.

По версии следствия, один из омичей оказался знакомым потерпевшего. Раньше он неоднократно бывал в гаражном боксе, поэтому знал, что владелец хранит в нём имущество. Подозреваемый вместе с приятелем решил их украсть. Комплект из четырёх колёс злоумышленники продали через интернет за 3 тыс. руб. оставшиеся три колеса выбросили, а похищенную деталь от станка сдали в пункт приёма цветного металла за 8 тыс. руб.

Аналогичное преступление было совершено в Кировском округе на улице Лесоперевалка. 43-летний ранее судимый знакомый похитил у владельца гаража набор инструментов и зарядное устройство на сумму 7,5 тыс. руб. Инструменты он продал, а зарядным расплатился с водителем, который вёз его с места преступления.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги  •  #гаражный бокс #кража #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
По Омску поедут разноцветные троллейбусы  •  сегодня, 16:20
Омская арт-резиденция стартует с воркшопа  •  сегодня, 16:04
Вышли из комнаты. Почему в Омске не прижились столичные квеструмы  •  сегодня, 15:50  •   1
Омская область выходит из режима ЧС  •  сегодня, 15:42
Три омича вошли в состав ЦК КПРФ  •  сегодня, 15:33
Владислав Лисовец: "Следуя моде, нужно не превратиться в городскую сумасшедшую"  •  сегодня, 15:21
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400