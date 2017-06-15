В Омской области пять коммунальщиков отравились метаном
Происшествия  •  15 июня 2017, 11:22, последнее обновление 15 июня 2017, 11:23  •  печать

В Омской области пять коммунальщиков отравились метаном

Автор:

Следственный комитет начал проверку по факту отравления работников коммунального предприятия Калачинска.

Накануне в Калачинске пять коммунальщиков проводили ремонтные работы на насосной станции МУП "Очистные сооружения "Куликовские", сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. После того как они открыли задвижку, под давлением жидкие отходы и скопившийся метан стали поступать в помещение.

Коммунальщики обратились за медицинской помощью. У них было диагностировано отравление метаном. Двое мужчин 39 и 53 лет находятся в реанимации. В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства и причины случившегося. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.

Теги  •  #метан #отравление

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омской области повышают размер МРОТ  •  сегодня, 13:31
В Омске ассенизаторская машина затушила горящие гаражи  •  сегодня, 13:13
Омичей зовут на праздник кумыса  •  сегодня, 13:00
На омские тротуары уложили 400 тонн асфальта  •  сегодня, 12:47  •   1
В Омске перекроют четыре дороги из-за ремонта теплотрассы  •  сегодня, 12:40
Повременные проездные в Омске начнут действовать с пятницы  •  сегодня, 12:28
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400