В Омской области пять коммунальщиков отравились метаном

Накануне в Калачинске пять коммунальщиков проводили ремонтные работы на насосной станции МУП "Очистные сооружения "Куликовские", сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. После того как они открыли задвижку, под давлением жидкие отходы и скопившийся метан стали поступать в помещение.

Коммунальщики обратились за медицинской помощью. У них было диагностировано отравление метаном. Двое мужчин 39 и 53 лет находятся в реанимации. В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства и причины случившегося. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.