Искусанной собакой омичке хозяйка животного заплатит 17 тысяч рублей

Ленинский районный суд Омска удовлетворил требования пострадавшей омички, которая просила взыскать с хозяйки собаки моральный и материальный ущерб. В конце прошлого года на женщину набросилась собака. Выяснилось, что хозяйка выпустила её на улицу без намордника, причём не убедившись, что у животного отсутствует возможность выхода с дворовой территории. Пёс искусал руки и ноги пострадавшей, порвал пуховик.

- Согласно данным медицинской карты амбулаторного больного, потерпевшей рекомендовано медикаментозное лечение. Суду были представлены чеки из аптеки о приобретении истицей рекомендованных лекарственных препаратов, - пояснили в прокуратуре Ленинского округа, принимавшей участие в рассмотрении дела.

В итоге суд удовлетворил требования пострадавшей, постановив взыскать с владелицы собаки 10 тыс. руб. в качестве компенсации причинённого морального вреда и более 7 тыс. руб. в счёт возмещения материального ущерба.