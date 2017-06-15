Искусанной собакой омичке хозяйка животного заплатит 17 тысяч рублей
Происшествия  •  15 июня 2017, 10:35, последнее обновление 15 июня 2017, 10:36  •  печать

Искусанной собакой омичке хозяйка животного заплатит 17 тысяч рублей

Автор:

Пёс искусал руки и ноги пострадавшей, порвал пуховик.

Ленинский районный суд Омска удовлетворил требования пострадавшей омички, которая просила взыскать с хозяйки собаки моральный и материальный ущерб. В конце прошлого года на женщину набросилась собака. Выяснилось, что хозяйка выпустила её на улицу без намордника, причём не убедившись, что у животного отсутствует возможность выхода с дворовой территории. Пёс искусал руки и ноги пострадавшей, порвал пуховик.

- Согласно данным медицинской карты амбулаторного больного, потерпевшей рекомендовано медикаментозное лечение. Суду были представлены чеки из аптеки о приобретении истицей рекомендованных лекарственных препаратов, - пояснили в прокуратуре Ленинского округа, принимавшей участие в рассмотрении дела.

В итоге суд удовлетворил требования пострадавшей, постановив взыскать с владелицы собаки 10 тыс. руб. в качестве компенсации причинённого морального вреда и более 7 тыс. руб. в счёт возмещения материального ущерба.

Теги  •  #нападение #прокуратура #собака #ущерб

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Николай Каринин  •  15 июня 2017, 11:09

Что-то уж слишком скромно оценили моральный ущерб, женщина ведь пережила такую боль, а еще могла трудоспособность потерять.

Ответить
Последние новости
В Омской области повышают размер МРОТ  •  сегодня, 13:31
В Омске ассенизаторская машина затушила горящие гаражи  •  сегодня, 13:13
Омичей зовут на праздник кумыса  •  сегодня, 13:00
На омские тротуары уложили 400 тонн асфальта  •  сегодня, 12:47  •   1
В Омске перекроют четыре дороги из-за ремонта теплотрассы  •  сегодня, 12:40
Повременные проездные в Омске начнут действовать с пятницы  •  сегодня, 12:28
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400