Омич, выкинувший бычок в форточку, спалил соседский балкон

Четыре пожарных расчёта тушили балкон омской десятиэтажки по ул. Маяковского. Спасено 15 человек.

Очевидцы в соцсетях выложили фотографию последствий вчерашнего пожара в доме на ул. Маяковского, 97, который произошёл по вине соседа-курильщика. Покурив, он выкинул бычок. Ветер отнёс его на соседский балкон.

Как сообщают омские пожарные, на момент прибытия сотрудников МЧС, горел балкон на втором этаже. Подъезд заволокло дымом. Спасено 15 человек. В результате пожара повреждена внутренняя отделка балкона, вещи.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении.