Омич, выкинувший бычок в форточку, спалил соседский балкон

Очевидцы в соцсетях выложили фотографию последствий вчерашнего пожара в доме на ул. Маяковского, 97, который произошёл по вине соседа-курильщика. Покурив, он выкинул бычок. Ветер отнёс его на соседский балкон.
Как сообщают омские пожарные, на момент прибытия сотрудников МЧС, горел балкон на втором этаже. Подъезд заволокло дымом. Спасено 15 человек. В результате пожара повреждена внутренняя отделка балкона, вещи.
По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении.
Это же надо было додуматься выбросить бычок в форточку. Курить вообще бросать надо, а если курить, то не в квартире.
Ничего себе покурил! Надо срочно бросать курить, а то возмещать ущерб соседям нечем будет.