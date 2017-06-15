Омич, выкинувший бычок в форточку, спалил соседский балкон
Происшествия  •  15 июня 2017, 09:52, последнее обновление 15 июня 2017, 09:53  •  печать

Омич, выкинувший бычок в форточку, спалил соседский балкон

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Четыре пожарных расчёта тушили балкон омской десятиэтажки по ул. Маяковского. Спасено 15 человек.

Очевидцы в соцсетях выложили фотографию последствий вчерашнего пожара в доме на ул. Маяковского, 97, который произошёл по вине соседа-курильщика. Покурив, он выкинул бычок. Ветер отнёс его на соседский балкон.

Как сообщают омские пожарные, на момент прибытия сотрудников МЧС, горел балкон на втором этаже. Подъезд заволокло дымом. Спасено 15 человек. В результате пожара повреждена внутренняя отделка балкона, вещи.

 

По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении.

Теги  •  #МЧС #неосторожное курение #пожар

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Комментарии
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Виктор Монин  •  15 июня 2017, 10:21

Это же надо было додуматься выбросить бычок в форточку. Курить вообще бросать надо, а если курить, то не в квартире.

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Евгений Ронин  •  15 июня 2017, 10:04

Ничего себе покурил! Надо срочно бросать курить, а то возмещать ущерб соседям нечем будет.

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