В Омске маршрутка сбила на зебре 62-летнего пенсионера

Маршрутка № 350 сбила пешехода на улице Донецкой. Во время ДТП никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

Сегодня, 14 июня, около 11:20 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Донецкой. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники автоинспекции установили, что 60-летний водитель маршрутки № 350 "посёлок Степной - Маяк 2" ехал по улице Донецкой. В районе дома № 1 он сбил пешехода прямо на зебре.

В результате ДТП 62-летний мужчина обратился за медицинской помощью. На момент аварии в салоне маршрутки находились 10 человек. Никто из пассажиров не пострадал. Полицейские проводят проверку.