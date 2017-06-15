На севере Омской области уровень воды в Иртыше достиг 8 метров
Происшествия  •  15 июня 2017, 07:55, последнее обновление 15 июня 2017, 08:01  •  печать

На севере Омской области уровень воды в Иртыше достиг 8 метров

Автор:

В регионе остаются подтопленными 73 приусадебных участка в двух муниципальных районах.

Уровень воды в реке Иртыш преодолел отметку в 8 метров в Усть-Ишиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. В Усть-Ишимском районе остаются подтопленными 44 приусадебных участка. Нарушено автотранспортное сообщение с 8 населенными пунктами - Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.   

В Таре за прошедшие сутки уровень воды снизился на 1 сантиметр и составляет 555 сантиметров. В ближайшие сутки возможно падение уровня воды ещё на 1-2 сантиметра. Число подтопленных приусадебных участков увеличиться не должно. Всего в Тарском районе подтоплено 29 приусадебных участков, жилые дома вода не затопила.

Теги  •  #МЧС #паводок

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский губернатор отчитается о работе  •  сегодня, 07:45
Голландские мастера помогут омичам сохранить культурное наследие  •  вчера, 21:53
В "Птичьей гавани" открылся мини-зоопарк  •  вчера, 20:53
Станислав Мацелевич: "В СИЗО садился со спокойной совестью"  •  вчера, 18:27
Омскую топливную компанию готовят к приватизации  •  вчера, 17:40
Омский центр парусного спорта станет яхт-клубом  •  вчера, 17:15  •   2
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400