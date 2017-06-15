На севере Омской области уровень воды в Иртыше достиг 8 метров

Уровень воды в реке Иртыш преодолел отметку в 8 метров в Усть-Ишиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. В Усть-Ишимском районе остаются подтопленными 44 приусадебных участка. Нарушено автотранспортное сообщение с 8 населенными пунктами - Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.

В Таре за прошедшие сутки уровень воды снизился на 1 сантиметр и составляет 555 сантиметров. В ближайшие сутки возможно падение уровня воды ещё на 1-2 сантиметра. Число подтопленных приусадебных участков увеличиться не должно. Всего в Тарском районе подтоплено 29 приусадебных участков, жилые дома вода не затопила.