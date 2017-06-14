В Омске полуторагодовалый ребёнок просидел всю ночь рядом с убитой матерью

В Омске 30-летний наркоман убил свою жену, когда она попросила денег, чтобы сделать детям покупки.

9 июня к одному из домов в Советском округе подъехали правоохранительные органы. Выяснилось, что в одной из квартир было найдено тело 23-летней многодетной матери. Подозреваемым стал 30-летний муж потерпевшей, который был задержан.

Оказалось, что супруг омички работал кладовщиком на одном из омских предприятий. Также он принимал наркотики, на которые уходили деньги из семейного бюджета. Во время "ломки" мужчина избивал потерпевшую, однако в полицию она не обращалась.

Накануне в семье произошёл очередной скандал. Омичка попросила денег на покупки детям, после чего супруг ударил её, однако женщина ответила ему пощечиной. Злоумышленник вышел из себя, изо всех сил схватил жену за горло, а затем бросил на пол и ушёл на работу. Женщина умерла от удушья, поскольку из-за сдавливания произошел отек гортани.

Утром злоумышленник вернулся с работы и понял, что оставил ключи дома, поэтому он не смог попасть квартиру. На стуки и звонки в дверь женщина не откликалась, поэтому мужчина позвонил приятелю, который перелез в квартиру через соседний балкон и обнаружил тело погибшей. Отметим, что рядом с потерпевшей сидел полуторагодовалый ребёнок, который от усталости уже не мог плакать.