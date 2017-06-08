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В Омске арестовали сожителей, ограбивших ларёк с фруктами
Происшествия  •   8 июня 2017, 14:52, последнее обновление 8 июня 2017, 15:36  •  печать

В Омске арестовали сожителей, ограбивших ларёк с фруктами

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Полицейские задержали пару злоумышленников, в отношении которых в этом году уже возбуждено несколько уголовных дел за кражи, грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью.

В полицию пришла продавец магазина с сообщением о том, что из павильона были похищены деньги. Омичка рассказала, что утром в киоск зашла девушка вместе с молодым человеком. Пока парень отвлекал внимание продавца покупкой фруктов, его сообщница открыто похитила из кассы 1375 руб.

Потерпевшая хорошая запомнила приметы подозреваемых, о чём и сообщила полицейским. Оперативники осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и проверили причастность ранее судимых лиц к преступлению. Злоумышленники были задержаны в тот же день. Оказалось, что они сожители, и являются фигурантами ещё нескольких уголовных дел, возбуждённых в этом году. 30-летнего омича и его 22-летнюю возлюбленную подозревают в кражах, грабежах и причинении тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". В настоящее время по решению суда злоумышленники арестованы.

Теги  •  #арест #грабеж #продукты #сожитель #уголовное дело

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