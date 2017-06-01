Судимый 11 раз омич ограбил салон сотовой связи

В Омске рецидивист забрался в салон сотовой связи и вынес оттуда шесть мобильных телефонов.

В полиции возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Кировского округа. Он обвиняется в краже мобильных телефонов из салона сотовой связи.

По заключению экспертов-криминалистов, входная дверь в помещение была взломана с помощью металлического предмета, а на месте преступления находились два человека. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность мужчины, который уже 11 раз был судим.

Подозреваемого задержали у него дома. По версии следствия, он заранее спланировал кражу и попросил знакомую ему помочь. Пока девушка стояла на улице и следила, чтобы их никто не заметил, омич взломал железным прутом дверь, разбил витрины и украл шесть мобильных телефонов общей стоимостью 60 тыс. руб. Четыре из них он сразу же продал незнакомым людям, а ещё двумя злоумышленники пользовались сами.

В настоящее время подозреваемый арестован, а его знакомая выступает по делу свидетельницей. Следствие продолжается.