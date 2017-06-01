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Судимый 11 раз омич ограбил салон сотовой связи
Происшествия  •   1 июня 2017, 17:40, последнее обновление 1 июня 2017, 17:41  •  печать

Судимый 11 раз омич ограбил салон сотовой связи

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В Омске рецидивист забрался в салон сотовой связи и вынес оттуда шесть мобильных телефонов.

В полиции возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Кировского округа. Он обвиняется в краже мобильных телефонов из салона сотовой связи.

По заключению экспертов-криминалистов, входная дверь в помещение была взломана с помощью металлического предмета, а на месте преступления находились два человека. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность мужчины, который уже 11 раз был судим.

Подозреваемого задержали у него дома. По версии следствия, он заранее спланировал кражу и попросил знакомую ему помочь. Пока девушка стояла на улице и следила, чтобы их никто не заметил, омич взломал железным прутом дверь, разбил витрины и украл шесть мобильных телефонов общей стоимостью 60 тыс. руб. Четыре из них он сразу же продал незнакомым людям, а ещё двумя злоумышленники пользовались сами.

В настоящее время подозреваемый арестован, а его знакомая выступает по делу свидетельницей. Следствие продолжается.

Теги  •  #кража #мобильный телефон #рецидивист #салоны связи #уголовное дело

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Комментарии
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Александр Божежар  •  1 июня 2017, 19:32

Да и как 11 раз судимый так прокололся с видеокамерой, такое ощущение что интеллект на уровне амёбы.

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Леонид Портнов  •  1 июня 2017, 19:10

Почти удивительная история. Даже представить сложно, как в 21 год человек может быть 11 раз судимый.

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