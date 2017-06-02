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В Омской области внук-рецидивист ограбил бабушку
Происшествия  •   2 июня 2017, 12:02  •  печать

В Омской области внук-рецидивист ограбил бабушку

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Ранее судимый омич приехал в гости к своей 85-летней бабушке. Внук заметил пакет с деньгами, который пенсионерка прятала в обивке кресла, и украл его.

В отдел полиции по Нововаршавскому району пришла 85-летняя омичка с заявлением о краже денег в размере 55 тыс. руб. Пенсионерка рассказала, что в середине апреля спрятала накопленные деньги в обивку мебели. 1 июня ей понадобилась часть денежных средств, но их не оказалось на месте. После этого старушка сразу обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, изъяли следы и опросили родственников потерпевшей. Выяснилось, что пенсионерка живёт одна, но время от времени её навещают родственники.

Полицейские узнали, что 1 мая у бабушки гостил её 35-летний неоднократно судимый внук, который заметил торчащий из-под кресла полиэтиленовый пакет с деньгами. Воспользовавшись тем, что пенсионерка на время отлучилась из дома, он забрал пакет и ушёл. Часть денег он потратил на покупку автомобиля ВАЗ, другую часть - на личные нужды.

В настоящее время машину изъяли в счёт возмещения причинённого материального ущерба. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ. Нерадивому внуку грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги  •  #бабушка #внук #деньги #уголовное дело

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