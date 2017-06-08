Омичка, упавшая на крыльце торгового комплекса, отсудила 100 тысяч рублей

Судебная коллегия по гражданским делам оставила в силе решение Первомайского суда, который постановил взыскать с владельца ТК "Гранат" 102 тыс. руб. в качестве компенсации омичке за сломанную руку.
82-летняя пенсионерка в феврале прошлого года пошла в торговый комплекс за продуктами. У входа в магазин была наледь, его не обрабатывали противогололёдными средствами.
- Двигаясь с максимальной аккуратностью, женщина поскользнулась и упала, получив телесные повреждения, повлекшие вред здоровью в виде перелома правой руки, - пояснили в прокуратуре, принимавшей участие при рассмотрении судом этого дела. - Изначально женщина просила выплатить ей компенсацию морального вреда и расходов на лечение в сумме 203 тыс. руб. Первомайский районный суд с учётом мнения прокурора постановил взыскать с ответчика в пользу местной жительницы 102 тыс. руб.
В апелляции владельцу комплекса обжаловать решение не удалось.
Такие примеры должны быть, они делают людей более ответственными, в другой раз уберут лед, а если кто-то упадет и что-нибудь сломает, то руководство ТЦ будет бегать само за ним и просить оплатить лечение, чтобы не доходило до суда.
Перенимаем опыт Запада. Дело было показательным. Сомневаюсь, что пожилая, больная женщина сама бегала по судам и платила адвокатам. Наверняка дети помогали. Вот бы еще врачи за свои ошибки расплачивались! Может ответственнее стали бы лечить.