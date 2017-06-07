В аварии на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске погибли пассажиры Toyota  

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, инцидент на мосту через Иртыш произошел в районе 17:35 по местному времени. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. "В результате ДТП 2 человека погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 2 человека пострадали", - говорится в официальном сообщении силового ведомства. По информации регионального УГИБДД, водитель-мужчина автомобиля Toyota Funcargo, двигаясь со стороны улицы Заозерная в направлении улицы Лукашевича не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения транспортных средств, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu. Погибшие - двое мужчин, пассажиры Toyota. Водитель Toyota был госпитализирован, водитель грузовика от госпитализации отказался.

Фото: vk.com/chp55