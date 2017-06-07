ИКЕА 1200*90
В аварии на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске погибли пассажиры Toyota  
Происшествия  •   7 июня 2017, 22:34, последнее обновление 7 июня 2017, 22:38  •  печать

В аварии на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске погибли пассажиры Toyota  

Автор:

Омская полиция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего в среду вечером на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, неподалеку от Арены-Омск. Легковой автомобиль Toyota Funcargo столкнулся с грузовым Isuzu, два человека погибли на месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, инцидент на мосту через Иртыш произошел в районе 17:35 по местному времени. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. "В результате ДТП 2 человека погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 2 человека пострадали", - говорится в официальном сообщении силового ведомства. По информации регионального УГИБДД, водитель-мужчина автомобиля Toyota Funcargo, двигаясь со стороны улицы Заозерная в направлении улицы Лукашевича не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения транспортных средств, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu. Погибшие - двое мужчин, пассажиры Toyota. Водитель Toyota был госпитализирован, водитель грузовика от госпитализации отказался.

Фото: vk.com/chp55

Теги  •  #авария #мост #погибшие

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Министр Чекусов: "Нововведения по мясу не устаивают перекупщиков, а не крестьян"  •  сегодня, 19:30  •   1
Омская "Формула моды" обнажила мысли и чувства дизайнеров  •  сегодня, 18:45  •   2  •  
В Омске в подъезде жилого дома вывалилась часть стены  •  сегодня, 17:40  •   2  •  
Новый омский министр культуры открыл "Формулу моды"  •  сегодня, 17:33
В Старом Кировске изменили режим работы светофора  •  сегодня, 17:12
Омсктрансмаш впервые показал новый транспортёр для работы в зоне бедствий  •  сегодня, 16:25  •   1  •  
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400