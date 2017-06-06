Омская пенсионерка, сбитая на зебре в Нефтяниках, скончалась в больнице

Накануне в Нефтяниках произошло смертельное ДТП. 86-летняя омичка скончалась в больнице после того, как её сбила машина.

Вчера, 5 июня, в 18:45 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице 22-го Апреля. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Прибыв на место, автоинспекторы выяснили, что 70-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице 22-го Апреля в сторону улицы Энергетиков. В районе дома № 8 он сбил 86-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по зебре.

В результате ДТП старушка скончалась от полученных травм в больнице. Полицейские проводят проверку.