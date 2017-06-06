ИКЕА 1200*90
Омская пенсионерка, сбитая на зебре в Нефтяниках, скончалась в больнице
Происшествия  •   6 июня 2017, 12:54  •  печать

Омская пенсионерка, сбитая на зебре в Нефтяниках, скончалась в больнице

Автор:

Накануне в Нефтяниках произошло смертельное ДТП. 86-летняя омичка скончалась в больнице после того, как её сбила машина.

Вчера, 5 июня, в 18:45 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице 22-го Апреля. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Прибыв на место, автоинспекторы выяснили, что 70-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице 22-го Апреля в сторону улицы Энергетиков. В районе дома № 8 он сбил 86-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по зебре.

В результате ДТП старушка скончалась от полученных травм в больнице. Полицейские проводят проверку.

Теги  •  #ДТП #зебра #пенсионерка #пешеход

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Синоптики предупредили омских садоводов о заморозках  •  сегодня, 15:06
Омские приставы примут долги на выезде  •  сегодня, 14:42
Омичи стали реже жаловаться на дороги  •  сегодня, 14:02  •   2
В Омске на месте китайской оптовки хотят построить торговый комплекс  •  сегодня, 13:44
Боец Александр Шлеменко стал героем клипа звезды сериала "Счастливы вместе"  •  сегодня, 13:29  •  
Банкротство застройщика "Квартала романтиков" переносится из Крыма в Омск  •  сегодня, 13:17
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400