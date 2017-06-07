Водитель "Волги" погиб в ДТП на трассе под Омском

В Омской области на трассе Новосельцк - Таврическое - Нововаршавка столкнулись КамАЗ и ГАЗ. Водитель "Волги" погиб на месте.

Сегодня, 7 июня, около 05:40 в дежурную часть ОМВД России по Таврическому району поступила информация о смертельном ДТП. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что в районе 62-го км трассы Новосельцк - Таврическое - Нововаршавка произошло столкновение КамАЗ-6460, за рулём которого находился 29-летний мужчина, и ГАЗ-31029. В результате аварии 42-летний водитель "Волги" скончался на месте от полученных травм. Полиция проводит проверку.