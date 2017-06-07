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Уроженец Омской области забил собутыльника кружкой в Воронеже
Происшествия  •   7 июня 2017, 11:47, последнее обновление 7 июня 2017, 11:51  •  печать

Уроженец Омской области забил собутыльника кружкой в Воронеже

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Вспыхнувшая между двумя собутыльниками ссора закончилась убийством.

В Воронеже скоро начнётся суд над 29-летним уроженцем Омской области, обвиняемом в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина выпивал со своим товарищем в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Спустя некоторое время между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой обвиняемый набросился с кулаками на своего оппонента, а впоследствии убил.

- 29-летний мужчина подверг жестокому избиению 38-летнего оппонента, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области. - После этого он взял керамическую кружку и нанёс старшему товарищу несколько ударов в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Присутствовавшая при конфликте хозяйка квартиры вызвала медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов.

Руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа Даниил Дробышев отметил, что на предварительном следствии подозреваемый в убийстве пытался свалить вину на знакомого, сообщив, что это он подверг избиению потерпевшего. Его слова были проверены в рамках расследования уголовного дела, но подтверждения не нашли.

- Показания обвиняемого опровергаются допросами свидетелей, в том числе очевидцев преступления, протоколами осмотров и очных ставок, заключениями проведённых судебных экспертиз, а также иными, собранными по уголовному делу доказательствами, - цитирует пресс-служба СУ СК Даниила Дробышева. - Недавно обвинительное заключение было утверждено прокурором, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

За совершение жесткого убийства уроженцу Омской области грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Теги  •  #Воронеж #Омская область #следственный комитет #убийство

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