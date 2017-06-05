В Омской области велосипедиста убило молнией

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области начата проверка несчастного случая, произошедшего в селе Чебуренки Марьяновского района Омской области. 3 июня неподалеку от села обнаружено тело 24-летнего парня.
По предварительным данным, во время грозы молодой человек ехал по полю на велосипеде, когда его ударила молния.
- От электрического искрового разряда парень скончался. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, - пояснили в Следственном комитете.
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