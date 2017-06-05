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В Омской области велосипедиста убило молнией
Происшествия  •   5 июня 2017, 10:25, последнее обновление 5 июня 2017, 12:26  •  печать

В Омской области велосипедиста убило молнией

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Молодой человек во время грозы ехал по полю на велосипеде, когда в него попала молния.

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области начата проверка несчастного случая, произошедшего в селе Чебуренки Марьяновского района Омской области. 3 июня неподалеку от села обнаружено тело 24-летнего парня.

По предварительным данным, во время грозы молодой человек ехал по полю на велосипеде, когда его ударила молния.

- От электрического искрового разряда парень скончался. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, - пояснили в Следственном комитете. 

Теги  •  #велосипед #молния #следственный комитет

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Комментарии
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Игорь Х  •  5 июня 2017, 11:37

Еще один кандидат на премию Дарвина. За 24 года можно было бы поинтересоваться, к чему приводят прогулки по полям в грозу...

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