В Омской области велосипедиста убило молнией

Молодой человек во время грозы ехал по полю на велосипеде, когда в него попала молния.

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области начата проверка несчастного случая, произошедшего в селе Чебуренки Марьяновского района Омской области. 3 июня неподалеку от села обнаружено тело 24-летнего парня.

По предварительным данным, во время грозы молодой человек ехал по полю на велосипеде, когда его ударила молния.

- От электрического искрового разряда парень скончался. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, - пояснили в Следственном комитете.