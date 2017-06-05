Пьяный омич упал с пятого этажа и отделался переломом

26-летний пьяный омич курил у окна. Потеряв равновесие, он выпал с пятого этажа, однако отделался закрытым переломом позвонка.

Вчера, 4 июня, около половины восьмого вечера в Городскую больницу № 1 доставили 26-летнего омича. Врачи обнаружили у него закрытый перелом позвонка, пишет "Вечерний Омск".

Оказалось, что парень был сильно пьян, когда курил у открытого окна квартиры, расположенной на пятом этаже на улице 2-й Барнаульской. В какой-то момент он потерял равновесие и выпал на улицу. По факту несчастного случая в полиции проводится проверка.