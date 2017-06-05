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Пьяный омич упал с пятого этажа и отделался переломом
Происшествия  •   5 июня 2017, 17:29  •  печать

Пьяный омич упал с пятого этажа и отделался переломом

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26-летний пьяный омич курил у окна. Потеряв равновесие, он выпал с пятого этажа, однако отделался закрытым переломом позвонка.

Вчера, 4 июня, около половины восьмого вечера в Городскую больницу № 1 доставили 26-летнего омича. Врачи обнаружили у него закрытый перелом позвонка, пишет "Вечерний Омск".

Оказалось, что парень был сильно пьян, когда курил у открытого окна квартиры, расположенной на пятом этаже на улице 2-й Барнаульской. В какой-то момент он потерял равновесие и выпал на улицу. По факту несчастного случая в полиции проводится проверка.

Теги  •  #больница #окно #перелом #пьяный

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  5 июня 2017, 19:40

Обычно в таких случаях говорят, что был бы трезвым - не выжил. Правда, тогда вряд ли и упал бы.

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