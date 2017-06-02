Пьяный омич убил ножом любовника жены

29-летний омич убил любовника своей жены во время совместного распития алкоголя. После чего сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Сегодня, 2 июня, около 2 часов ночи в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что убил человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Выяснилось, что к преступлению причастен 29-летний омич. В настоящее время он задержан.

По предварительной версии следствия, которая сейчас проверяется, злоумышленник выпивал вместе с 27-летним мужчиной. Когда он узнал, что знакомый является любовником его жены, он несколько раз ударил потерпевшего ножом.

После случившегося подозреваемый попытался замести следы и вынес тело на улицу, но вовремя одумался и позвонил в полицию. Следствие продолжается.