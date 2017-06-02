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Пьяный омич убил ножом любовника жены
Происшествия  •   2 июня 2017, 15:32  •  печать

Пьяный омич убил ножом любовника жены

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29-летний омич убил любовника своей жены во время совместного распития алкоголя. После чего сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Сегодня, 2 июня, около 2 часов ночи в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что убил человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Выяснилось, что к преступлению причастен 29-летний омич. В настоящее время он задержан.

По предварительной версии следствия, которая сейчас проверяется, злоумышленник выпивал вместе с 27-летним мужчиной. Когда он узнал, что знакомый является любовником его жены, он несколько раз ударил потерпевшего ножом.

После случившегося подозреваемый попытался замести следы и вынес тело на улицу, но вовремя одумался и позвонил в полицию. Следствие продолжается.

Теги  •  #любовник #пьяный #убийство

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  2 июня 2017, 16:45

Проболтался любовник или пошутил неудачно? В любом случае, алкоголь всему виной.

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Майя Соловьева  •  2 июня 2017, 16:31

Одумался, но поздно. За убийство ведь грозит немалый срок. Поражает, до чего доводит алкоголь.

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