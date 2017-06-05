Пьяный водитель, сбивший школьницу, выплатит ей полмиллиона рублей

Изначально родители девочки хотели взыскать с виновника аварии два миллиона, но суд снизил компенсацию.

ДТП произошло 23 мая прошлого года на ул. Пристанционная. Водитель, севший за руль пьяным, не справился с управлением и сбил 14-летнюю омскую школьницу. Девочка получила вред здоровью средней тяжести. Автолюбителя привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав.

Но отец девочки решил взыскать с виновника аварии моральный вред, оценив его в два миллиона рублей. Суд первой инстанции требования родителя удовлетворил, правда, снизив компенсацию до 500 тыс. руб.

- Ответчиком по делу принесена апелляционная жалоба с доводами об уменьшении размера взыскания, - пояснили в прокуратуре Омской области. - После изучения материалов гражданского дела в Омском областном суде участвующим в деле прокурором дано заключение о законности и обоснованности постановленного решения, указано о верном определении судом взысканной денежной компенсации, установленной с учётом всех обстоятельств дела.

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.