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Пьяный водитель, сбивший школьницу, выплатит ей полмиллиона рублей
Общество  •   5 июня 2017, 09:38, последнее обновление 5 июня 2017, 10:16  •  печать

Пьяный водитель, сбивший школьницу, выплатит ей полмиллиона рублей

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Изначально родители девочки хотели взыскать с виновника аварии два миллиона, но суд снизил компенсацию.

ДТП произошло 23 мая прошлого года на ул. Пристанционная. Водитель, севший за руль пьяным, не справился с управлением и сбил 14-летнюю омскую школьницу. Девочка получила вред здоровью средней тяжести. Автолюбителя привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав.

Но отец девочки решил взыскать с виновника аварии моральный вред, оценив его в два миллиона рублей. Суд первой инстанции требования родителя удовлетворил, правда, снизив компенсацию до 500 тыс. руб.

- Ответчиком по делу принесена апелляционная жалоба с доводами об уменьшении размера взыскания, - пояснили в прокуратуре Омской области. - После изучения материалов гражданского дела в Омском областном суде участвующим в деле прокурором дано заключение о законности и обоснованности постановленного решения, указано о верном определении судом взысканной денежной компенсации, установленной с учётом всех обстоятельств дела.

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Теги  •  #дороги #ДТП #компенсация за моральный вред

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