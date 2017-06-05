В Омской области разлилась бочка с гербицидами

Разлив гербицидов произошёл сегодня в Одесском районе. При перевозке оказалась нарушена герметичность бочки, из-за чего гербициды оказались разлиты. Предприниматели, занимающиеся обработкой полей, решили самостоятельно устранить разлив опасного химического вещества.

Как пояснили "Омск Здесь" в ОМВД России по Одесскому району, разлив гербицидов произошёл на въезде в населённый пункт. При этом никто из жителей районного центра Одесское не пострадал. Для ликвидации последствий произошедшего привлечение специальных служб не потребовалось. Откачку химических веществ производит сам владелец.

Гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения растений. Гербициды сплошного действия применяются для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на лесных вырубках, аэродромах, железных и шоссейных дорогах, под высоковольтными линиями электропередачи, в дренажных каналах, прудах и озёрах. Химические вещества избирательного (селективного) действия применяют на полях при сельскохозяйственных работах для защиты культурных растений от сорняков. Подобные мероприятия в сельском хозяйстве называют химической прополкой. Гербициды применялись и как оружие во время войны во Вьетнаме со стороны армии США. Американцы распыляли смесь дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения (так называемый Агент "оранж") для уничтожения тропических лесов. В 2015 году гербициды глифосат и 2,4-D были определены Международным агентством по изучению рака как "возможные канцерогены".