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В Омской области разлилась бочка с гербицидами
Происшествия  •   5 июня 2017, 14:41, последнее обновление 5 июня 2017, 16:50  •  печать

В Омской области разлилась бочка с гербицидами

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В Одесском районе на въезде в населённый пункт произошёл разлив гербицидов.

Разлив гербицидов произошёл сегодня в Одесском районе. При перевозке оказалась нарушена герметичность бочки, из-за чего гербициды оказались разлиты. Предприниматели, занимающиеся обработкой полей, решили самостоятельно устранить разлив опасного химического вещества.

Как пояснили "Омск Здесь" в ОМВД России по Одесскому району, разлив гербицидов произошёл на въезде в населённый пункт. При этом никто из жителей районного центра Одесское не пострадал. Для ликвидации последствий произошедшего привлечение специальных служб не потребовалось. Откачку химических веществ производит сам владелец.

Гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения растений. Гербициды сплошного действия применяются для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на лесных вырубках, аэродромах, железных и шоссейных дорогах, под высоковольтными линиями электропередачи, в дренажных каналах, прудах и озёрах. Химические вещества избирательного (селективного) действия применяют на полях при сельскохозяйственных работах для защиты культурных растений от сорняков. Подобные мероприятия в сельском хозяйстве называют химической прополкой. Гербициды применялись и как оружие во время войны во Вьетнаме со стороны армии США. Американцы распыляли смесь дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения (так называемый Агент "оранж") для уничтожения тропических лесов. В 2015 году гербициды глифосат и 2,4-D были определены Международным агентством по изучению рака как "возможные канцерогены".

Теги  •  #гербициды #Одесский район

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Комментарии
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Алла Русинова  •  5 июня 2017, 18:34

Это наша постоянная надежда на авось. Сколько уже можно гадить! Повсеместно такие истории и далеко не все становится достоянием общественности. Это же наша окружающая среда, в ней живем мы, будут жить наши дети. Неизвестно как и когда все это аукнется. Нужно хоть немного задуматься, каждый должен начинать с себя, тогда и аварий не будет.

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