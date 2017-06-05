ИКЕА 1200*90
В Омске будут судить "чёрного риелтора", обманувшего трёх жителей Казахстана
Происшествия  •   5 июня 2017, 11:56, последнее обновление 5 июня 2017, 12:09  •  печать

В Омске будут судить "чёрного риелтора", обманувшего трёх жителей Казахстана

Автор:

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении мошенника, обманувшего казахстанских дольщиков 8 лет назад. Злоумышленник присвоил себе более 15 млн тенге.

Заместитель прокурора Ленинского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рустамбека Расулова. Он обвиняется по части 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, в период с августа по декабрь 2009 года Расулов вместе со своим знакомым Александром Лукашевичем находился в городе Алматы. Там он обманул нескольких казахстанцев, представившись им заместителем директора фирмы, реализующей квартиры в строящемся доме. Убедив людей в законности своих действий, злоумышленники заключали с ними договоры долевого участия в строительстве по выгодным ценам.

Однако Расулов и Лукашевич никакого отношения к фирме не имели, а квартиры застройщики уже продали другим людям. В одном из случаев обвиняемым удалось даже продать квартиру, которой и вовсе не было в доме. Полученные 15 млн тенге (более 4 млн руб.) они потратили на личные нужды. После совершения преступлений Расулов скрылся на территории России, и был объявлен в международный розыск.

В августе 2010 года районный суд Бостандыкского района города Алматы признал Александра Лукашевича виновным в мошенничестве и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Некоторое время спустя Рустамбек Расулов был найден в Омске. Свою вину в совершении преступлений он не признал, никаких мер по погашению ущерба не принял. Уголовное дело в отношении него направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения.

Теги  •  #Казахстан #квартиры #мошенничество #обманутые дольщики

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омская модель стала третьей на конкурсе "Миссис Россия"  •  сегодня, 12:43
В Омске изменилось расписание электричек  •  сегодня, 12:33
Похоронные агенты платили омским медикам за информацию об умерших  •  сегодня, 12:19  •   1
Московский архитектор нашёл в Омске утерянные картины своего прадеда  •  сегодня, 11:54  •   1  •  
Омич избил необычный дорожный знак у ТК "Флагман"  •  сегодня, 11:42  •  
Омских энергетиков оштрафовали за рассылку квитанций позже срока  •  сегодня, 11:07  •   1
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400