В Омске будут судить "чёрного риелтора", обманувшего трёх жителей Казахстана

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении мошенника, обманувшего казахстанских дольщиков 8 лет назад. Злоумышленник присвоил себе более 15 млн тенге.

Заместитель прокурора Ленинского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рустамбека Расулова. Он обвиняется по части 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, в период с августа по декабрь 2009 года Расулов вместе со своим знакомым Александром Лукашевичем находился в городе Алматы. Там он обманул нескольких казахстанцев, представившись им заместителем директора фирмы, реализующей квартиры в строящемся доме. Убедив людей в законности своих действий, злоумышленники заключали с ними договоры долевого участия в строительстве по выгодным ценам.

Однако Расулов и Лукашевич никакого отношения к фирме не имели, а квартиры застройщики уже продали другим людям. В одном из случаев обвиняемым удалось даже продать квартиру, которой и вовсе не было в доме. Полученные 15 млн тенге (более 4 млн руб.) они потратили на личные нужды. После совершения преступлений Расулов скрылся на территории России, и был объявлен в международный розыск.

В августе 2010 года районный суд Бостандыкского района города Алматы признал Александра Лукашевича виновным в мошенничестве и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Некоторое время спустя Рустамбек Расулов был найден в Омске. Свою вину в совершении преступлений он не признал, никаких мер по погашению ущерба не принял. Уголовное дело в отношении него направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения.