Омич, обокравший два храма, получил почти два года колонии

В Омске вынесен приговор 19-летнему рецидивисту, который забрался в два храма и вынес оттуда деньги и ювелирные изделия.

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего бомжа. Он признан виновным по пункту "б" части 2 ст. 158 УК РФ.

Суд установил, что ночью 6 декабря 2016 года омич был пьян, когда оказался у здания местной церкви в посёлке Крутая горка. Подсудимый перелез через забор, выставил раму оконного стекла и проник в храм, после чего похитил из церковной лавки серебряные украшения и 1 тыс. руб. из урны для пожертвований. Общая сумма ущерба составила 3,5 тыс. руб.

Аналогичное преступление он совершил 15 января 2017 года, таким же образом проникнув на территорию другого храма, откуда похитил золотые изделия и 400 рублей на общую сумму 160 тыс. руб. Свою вину омич признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил сделать собственностью Омской епархии изъятые у осуждённого вещи, которые он приобрёл, продав похищенное.