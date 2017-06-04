Омичка купила несуществующий алкоголь для корпоратива налоговиков

В отделе полиции №11 возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе предварительной проверки выяснилось, что 29-летняя омичка в мае этого года проходила стажировку на одной из омских баз отдыха.
На её мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником налоговой. Он объяснил, что в санаторий скоро приедет с проверкой комиссия из Москвы, поэтому нужно организовать встречу гостей и банкет с алкоголем.
Омичка связалась с поставщиком, чей номер ей поставил мошенник, и перевела на него счет 25 830 рублей личных сбережений, поскольку её убедили в возврате потраченных средств.
Однако ни через пару часов, ни на следующий день с ней никто не связался, а комиссия не приехала. Женщина поняла, что её обманули, и пошла в полицию. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личности злоумышленников.
Сейчас столько мошенников, а люди продолжают оставаться наивными. Она хотя бы подумала логически: зачем организацией встречи гостей заниматься стажеру? Этим должно заниматься руководство базы отдыха.
Совершенно верно, такие дела не через личные сбережения оплачиваются и уж тем более не стажера.
Хитрая схема. Видимо, мошенник знал, что она была в том санатории. Возможно, этот факт поможет его вычислить.
Это не хитрая, а старая схема, рассчитанная на неопытного человека. Неизвестно, сколько более опытных сотрудников "налоговика" отшили, прежде чем он напал на эту девушку.