Омские мошенники продали пенсионерке несуществующее лекарство

В Омске мошенники позвонили 81-летней старушке и, представившись врачами, сказали, что она серьёзно больна. Пенсионерка перевела деньги за дорогие лекарства, а потом поняла, что её обманули.

В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё похитили 140 тыс. руб. Выяснилось, что пожилой женщине позвонила девушка и представилась медицинским работником местной поликлиники. Она рассказала, что у старушки серьёзное заболевание, из-за которого необходимо срочно начать лечение.

После этого собеседница перенаправила звонок на якобы главного врача, который объяснил, что можно купить дорогостоящие лекарства, которые смогут помочь. Медикаменты находятся в другом регионе, и их стоимость составляет 140 тыс. руб. После стопроцентной оплаты его доставят в течение нескольких часов на самолёте.

Пенсионерка поверила "врачам" и перевела деньги на названный банковский счёт. Спустя некоторое время она поняла, что её обманули. В настоящее время полицейские занимаются установлением личностей подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".