Омские мошенники продали пенсионерке несуществующее лекарство
Происшествия  •  25 мая 2017, 15:14, последнее обновление 25 мая 2017, 15:14  •  печать

Омские мошенники продали пенсионерке несуществующее лекарство

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В Омске мошенники позвонили 81-летней старушке и, представившись врачами, сказали, что она серьёзно больна. Пенсионерка перевела деньги за дорогие лекарства, а потом поняла, что её обманули.

В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё похитили 140 тыс. руб. Выяснилось, что пожилой женщине позвонила девушка и представилась медицинским работником местной поликлиники. Она рассказала, что у старушки серьёзное заболевание, из-за которого необходимо срочно начать лечение.

После этого собеседница перенаправила звонок на якобы главного врача, который объяснил, что можно купить дорогостоящие лекарства, которые смогут помочь. Медикаменты находятся в другом регионе, и их стоимость составляет 140 тыс. руб. После стопроцентной оплаты его доставят в течение нескольких часов на самолёте.

Пенсионерка поверила "врачам" и перевела деньги на названный банковский счёт. Спустя некоторое время она поняла, что её обманули. В настоящее время полицейские занимаются установлением личностей подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".

Теги  •  #лекарство #мошенник #пенсионерка

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Комментарии
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Юля Пучкова  •  25 мая 2017, 16:04

Не перестаю удивляться некоторым нашим пенсионерам. О чем они думают, когда раздают свои деньги мошенникам? Ведь это уже далеко не первый подобный случай. Некуда девать деньги, пусть отдадут их своим детям и внукам.

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