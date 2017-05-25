Омские мошенники продали пенсионерке несуществующее лекарство

В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё похитили 140 тыс. руб. Выяснилось, что пожилой женщине позвонила девушка и представилась медицинским работником местной поликлиники. Она рассказала, что у старушки серьёзное заболевание, из-за которого необходимо срочно начать лечение.
После этого собеседница перенаправила звонок на якобы главного врача, который объяснил, что можно купить дорогостоящие лекарства, которые смогут помочь. Медикаменты находятся в другом регионе, и их стоимость составляет 140 тыс. руб. После стопроцентной оплаты его доставят в течение нескольких часов на самолёте.
Пенсионерка поверила "врачам" и перевела деньги на названный банковский счёт. Спустя некоторое время она поняла, что её обманули. В настоящее время полицейские занимаются установлением личностей подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".
Не перестаю удивляться некоторым нашим пенсионерам. О чем они думают, когда раздают свои деньги мошенникам? Ведь это уже далеко не первый подобный случай. Некуда девать деньги, пусть отдадут их своим детям и внукам.