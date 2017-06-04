Подросток на скутере погиб в столкновении с "Нивой"

Столкновения произошло вчера, 3 мая, около 22:00 часов. Два 15-летних подростка ехали на скутере по улице Ленина и врезались в автомобиль "Нива". Пассажир скончался на месте до прибытия врачей скорой помощи, водитель скутера госпитализирован.
По данному факту начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, сообщает УМВД России по Омской области.
Анна Мишина, - а что "нива" не могла нарушать правила движения или парковки. Есть подростки, которое водят гораздо лучше многих взрослых. Может вообще, например, водитель "нивы" был пьян...
Конечно, сначала нужно выяснить все обстоятельства ЧП. Но в любом случае, передвигающиеся на скутере очень уязвимы в любых столкновениях.
По-моему финал был предсказуем. О чем только думали родители, когда покупали подростку этот скутер.