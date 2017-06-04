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Подросток на скутере погиб в столкновении с "Нивой"
Происшествия  •   4 июня 2017, 10:27, последнее обновление 4 июня 2017, 10:36  •  печать

Подросток на скутере погиб в столкновении с "Нивой"

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В Кормиловке произошла авария, жертвой которого стал 15-летий юноша.

Столкновения произошло вчера, 3 мая, около 22:00 часов. Два 15-летних подростка ехали на скутере по улице Ленина и врезались в автомобиль "Нива". Пассажир скончался на месте до прибытия врачей скорой помощи, водитель скутера госпитализирован. 

По данному факту начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, сообщает УМВД России по Омской области.

Теги  •  #авария #Кормиловка #скутер #УМВД

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Комментарии
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Jack Daniels  •  4 июня 2017, 12:08

Анна Мишина, - а что "нива" не могла нарушать правила движения или парковки. Есть подростки, которое водят гораздо лучше многих взрослых. Может вообще, например, водитель "нивы" был пьян...

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Мирослав В-ов  •  4 июня 2017, 15:16

Конечно, сначала нужно выяснить все обстоятельства ЧП. Но в любом случае, передвигающиеся на скутере очень уязвимы в любых столкновениях.

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Анна Мишина  •  4 июня 2017, 11:03

По-моему финал был предсказуем. О чем только думали родители, когда покупали подростку этот скутер.

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