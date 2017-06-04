Подросток на скутере погиб в столкновении с "Нивой"

В Кормиловке произошла авария, жертвой которого стал 15-летий юноша.

Столкновения произошло вчера, 3 мая, около 22:00 часов. Два 15-летних подростка ехали на скутере по улице Ленина и врезались в автомобиль "Нива". Пассажир скончался на месте до прибытия врачей скорой помощи, водитель скутера госпитализирован.

По данному факту начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, сообщает УМВД России по Омской области.