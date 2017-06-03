В Омске на улице Крупской грибок песочницы упал на ребёнка

В социальных сетях обсуждают падения грибка песочницы на ребёнка на улицы Крупской. В результате произошедшего мальчик получил компрессионный перелом. По данному факту будет проведена полицейская проверка.
В комментариях омичи обсуждают то, кто виновен в произошедшем. Многие настаивают на том, что перед началом летнего сезона управляющая компания должна была проверить состояние детских площадок.
Я подразумеваю что гриб не сам по себе упал, а для его падения - приложили усилия, хотя это не отменяет того что надо делать нормально такие конструкции, но и не отменяет того - что каждый сам за своим здоровьем следить должен.
Родители также должны проверять те места, где играют их дети. Мы все должны смотреть за своим «домом», и хотя бы периодически включать мозги.
Конечно, управляющая компания должна следить за состоянием детских сооружений во дворах домов.