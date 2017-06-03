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В Омске на улице Крупской грибок песочницы упал на ребёнка
Происшествия  •   3 июня 2017, 19:08, последнее обновление 3 июня 2017, 19:08  •  печать

В Омске на улице Крупской грибок песочницы упал на ребёнка

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В результате падения навеса песочницы мальчик получил перелом.

В социальных сетях обсуждают падения грибка песочницы на ребёнка на улицы Крупской. В результате произошедшего мальчик получил компрессионный перелом. По данному факту будет проведена полицейская проверка.

В комментариях омичи обсуждают то, кто виновен в произошедшем. Многие настаивают на том, что перед началом летнего сезона управляющая компания должна была проверить состояние детских площадок.

 

 

Теги  •  #детская песочница #перелом

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Комментарии
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Александр Божежар  •  3 июня 2017, 20:03

Я подразумеваю что гриб не сам по себе упал, а для его падения - приложили усилия, хотя это не отменяет того что надо делать нормально такие конструкции, но и не отменяет того - что каждый сам за своим здоровьем следить должен.

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Леонид Портнов  •  3 июня 2017, 19:39

Родители также должны проверять те места, где играют их дети. Мы все должны смотреть за своим «домом», и хотя бы периодически включать мозги.

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Злата Маркова  •  3 июня 2017, 19:34

Конечно, управляющая компания должна следить за состоянием детских сооружений во дворах домов.

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