В Омске на улице Крупской грибок песочницы упал на ребёнка

В социальных сетях обсуждают падения грибка песочницы на ребёнка на улицы Крупской. В результате произошедшего мальчик получил компрессионный перелом. По данному факту будет проведена полицейская проверка.

В комментариях омичи обсуждают то, кто виновен в произошедшем. Многие настаивают на том, что перед началом летнего сезона управляющая компания должна была проверить состояние детских площадок.