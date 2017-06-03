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28-летняя омичка на иномарке сбила юного велосипедиста
Происшествия  •   3 июня 2017, 10:17, последнее обновление 3 июня 2017, 11:45  •  печать

28-летняя омичка на иномарке сбила юного велосипедиста

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Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием школьника в Советском округе.

2 июня около 15:30 часов на ул. Заозёрная произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок. Как сообщили в УМВД по Омской области, 28-летняя омичка за рулём автомобиля "Hyundai Getz" возле дома №11а сбила мальчика. Школьник пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП мальчик-велосипедист доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области.

Добавим, что всего за минувшие сутки было зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести.

Теги  •  #велосипедист #ДТП #улица Заозерная #УМВД

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Комментарии
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Нина Замышляева  •  3 июня 2017, 11:51

В последнее время виной подобных происшествий бывают девушки за рулём.

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