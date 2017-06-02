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Водитель BMW Х5 насмерть задавил дорожного рабочего
Происшествия  •   2 июня 2017, 10:10, последнее обновление 2 июня 2017, 10:17  •  печать

Водитель BMW Х5 насмерть задавил дорожного рабочего

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Сегодня ночью на левобережье Омска водитель внедорожника наехал на двух рабочих, проводивших разметку дороги. Один из них погиб.

Авария произошла около часа ночи на улице Лукашевича. Как установила Госавтоинспекция, водитель BMW Х5 двигался в сторону ул. Степанца. В районе остановки "Зелёный бульвар" он сначала сбил два временных дорожных знака, предупреждавших о проведении ремонта, а затем наехал на двух работников дорожной организации, которые наносили разметку магистрали. С места ДТП мужчина тут же скрылся.

На месте скончался 24-летний мужчина. Второй рабочий - 21-летний парень обратился к врачам с ушибами и ссадинами.

Полиции удалось оперативно найти автомобиль (на фото). Он был припаркован во дворе жилого дома по улице Волгоградская. Личность водителя пока не установлена. По факту аварии проводится проверка, сообщили в УМВД России по Омской области.

Теги  •  #авария #дорожные работы #ДТП #улица Лукашевича

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Комментарии
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Анна Мишина  •  2 июня 2017, 10:33

Судя по тому, что водитель не заметил дорожные знаки, наверняка он был пьяный.

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