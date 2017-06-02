Водитель BMW Х5 насмерть задавил дорожного рабочего

Авария произошла около часа ночи на улице Лукашевича. Как установила Госавтоинспекция, водитель BMW Х5 двигался в сторону ул. Степанца. В районе остановки "Зелёный бульвар" он сначала сбил два временных дорожных знака, предупреждавших о проведении ремонта, а затем наехал на двух работников дорожной организации, которые наносили разметку магистрали. С места ДТП мужчина тут же скрылся.
На месте скончался 24-летний мужчина. Второй рабочий - 21-летний парень обратился к врачам с ушибами и ссадинами.
Полиции удалось оперативно найти автомобиль (на фото). Он был припаркован во дворе жилого дома по улице Волгоградская. Личность водителя пока не установлена. По факту аварии проводится проверка, сообщили в УМВД России по Омской области.
Судя по тому, что водитель не заметил дорожные знаки, наверняка он был пьяный.