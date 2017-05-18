"Бомбила" снял деньги с банковской карты омича, пока тот спал

В дежурную часть Омского ЛУ МВД России обратился 41-летний житель Омской области. Мужчина рассказал, что с его банковской карты украли 24 тыс. руб.
Омич объяснил, что вернулся в Омск с заработков. Чтобы доехать до родной деревни, он сел в машину "бомбилы" у вокзала, а по пути попросил заехать в магазин. Во время оплаты покупки банковской картой, водитель такси находился рядом. Когда пассажир такси вернулся домой и включил мобильный телефон, ему пришло сообщение о снятии всех наличных.
В ходе разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель, который сознался, что подсмотрел пин-код карты, а когда пассажир заснул, взял банковскую карту и похитил деньги вместе со своим знакомым-рецидивистом. Деньги они сняли в ближайшем банкомате.
Уголовное дело в отношении обвиняемых расследовано и передано в суд. За кражу денежных средств им грозит до пяти лет лишения свободы.
Внимательнее нужно быть при операциях с банковской картой, не допускать такого, чтобы кто-то подсматривал код при расчетах.