"Бомбила" снял деньги с банковской карты омича, пока тот спал
Происшествия  •  18 мая 2017, 13:17, последнее обновление 18 мая 2017, 13:20  •  печать

"Бомбила" снял деньги с банковской карты омича, пока тот спал

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Омич сел в машину таксиста-"бомбилы", чтобы добраться до родной деревни после возвращения с заработков. Пока мужчина спал, водитель автомобиля снял с его карты всю наличность.

В дежурную часть Омского ЛУ МВД России обратился 41-летний житель Омской области. Мужчина рассказал, что с его банковской карты украли 24 тыс. руб.

Омич объяснил, что вернулся в Омск с заработков. Чтобы доехать до родной деревни, он сел в машину "бомбилы" у вокзала, а по пути попросил заехать в магазин. Во время оплаты покупки банковской картой, водитель такси находился рядом. Когда пассажир такси вернулся домой и включил мобильный телефон, ему пришло сообщение о снятии всех наличных.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель, который сознался, что подсмотрел пин-код карты, а когда пассажир заснул, взял банковскую карту и похитил деньги вместе со своим знакомым-рецидивистом. Деньги они сняли в ближайшем банкомате.

Уголовное дело в отношении обвиняемых расследовано и передано в суд. За кражу денежных средств им грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги  •  #банковская карта #кража #такси

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Комментарии
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Виктор Монин  •  18 мая 2017, 14:34

Внимательнее нужно быть при операциях с банковской картой, не допускать такого, чтобы кто-то подсматривал код при расчетах.

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