В Омской области остаются подтопленными 5 жилых домов

В районах Омской области продолжается работа по пропуску паводковых и талых вод. Подтопленными остаются пять жилых домов и 130 приусадебных участков. Насосные станции для откачки воды работают в Исилькульском, Усть-Ишимском и Полтавском районах. Так в населённых пунктах Медвежье и Юнино Исилькульского района вода уже откачена. В деревне Бородинка Полтавского района в домах вода отсутствует, остаются подтопленными 10 приусадебных участков.

51 приусадебный участок остаётся подтопленным в посёлке Затон Черлакского района. Население Затона обеспечено питьевой водой, продовольствием и медикаментами. После схода воды там пройдёт уборка и дезинфекция территории.

Из-за подтопления дорожного полотна прервано транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами Кайлинского сельского поселения Усть-Ишимского района. Туда организована доставка продуктов питания, медикаментов, оказывается адресная помощь населению.