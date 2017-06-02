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В Омской области остаются подтопленными 5 жилых домов
Происшествия  •   2 июня 2017, 06:49, последнее обновление 2 июня 2017, 06:52  •  печать

В Омской области остаются подтопленными 5 жилых домов

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В Исилькульском, Усть-Ишимском и Полтавском районах воду откачивают насосные станции.

В районах Омской области продолжается работа по пропуску паводковых и талых вод. Подтопленными остаются пять жилых домов и 130 приусадебных участков. Насосные станции для откачки воды работают в Исилькульском, Усть-Ишимском и Полтавском районах. Так в населённых пунктах Медвежье и Юнино Исилькульского района вода уже откачена. В деревне Бородинка Полтавского района в домах вода отсутствует, остаются подтопленными 10 приусадебных участков.

51 приусадебный участок остаётся подтопленным в посёлке Затон Черлакского района. Население Затона обеспечено питьевой водой, продовольствием и медикаментами. После схода воды там пройдёт уборка и дезинфекция территории.

Из-за подтопления дорожного полотна прервано транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами Кайлинского сельского поселения Усть-Ишимского района. Туда организована доставка продуктов питания, медикаментов, оказывается адресная помощь населению.

Теги  •  #вода #паводок

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